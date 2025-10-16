Lietuvos futbolo federacija ir „Mano būstas“ startuoja su nauja iniciatyva „Futbolo banga“

„Futbolo banga“ – tai nacionalinė iniciatyva, kuri tarsi galinga banga keliaus per visą Lietuvą, sieks įtraukti tūkstančius vaikų ir šeimų bei kvies visus patirti futbolo džiaugsmą.
Projektas startuos kaip kelių mėnesių intensyvi judėjimo ir sveikatingumo programa, kurios pagrindinis tikslas – skatinti aktyvų vaikų gyvenimo būdą, stiprinti jų fizinę ir emocinę sveikatą bei ugdyti sveiką santykį su sportu.
Iniciatyvos metu Lietuvos futbolo atstovai – federacijos vadovai, treneriai, žaidėjai, kitų sričių specialistai lankysis šalies ugdymo įstaigose, jauniesiems bendruomenės nariams pasakos apie futbolo naudą, įvairiomis įtraukiančiomis užduotimis kvies įsitraukti į futbolą ir išmėginti šią, populiariausią sporto šaką pasaulyje.
„Tai yra svarbi ir reikalinga iniciatyva, kuri įkvėps vaikus judėti, svajoti ir siekti daugiau. Kaip ir byloja iniciatyvos pavadinimas, viliamės, kad kaip tikra banga ji užlies visą Lietuvą – nuo didžiųjų miestų iki mažiausių bendruomenių, nešdama futbolo energiją, draugystę ir sveiko gyvenimo vertybes“, – kalbėjo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Ši „Futbolo bangos“ iniciatyva jungia Lietuvos futbolo federaciją, kompaniją „Mano Būstas“ bei labdaros organizaciją „Janukonis fondas“ – partnerius, kurie tiki, kad vaikų sveikata, judėjimas ir sportas yra investicija į mūsų šalies ateitį.
„Šiame skaitmenizacijos amžiuje, kuomet jaunimą sunku atitraukti nuo išmaniųjų įrenginių, kelti futbolo bangą yra išties puiki, reikalinga ir naudinga iniciatyva. Džiaugiamės, jog galime būti viso to dalimi ir prisidėti ne tik prie futbolo populiarinimo, bet ir geresnės jaunosios kartos savijautos“ – sako „Mano būsto“ direktorius Mindaugas Genys.
„Jaučiame atsakomybę prisidėti prie visuomenei svarbių, ilgalaikę vertę kuriančių projektų, todėl šią iniciatyvą palaikome nuo pat idėjos pradžios. Tikimės, jog populiarėjant futbolui Lietuvoje užaugs ne vienas šios sporto šakos talentas“, – teigia labdaros organizacijos „Janukonis Fondas“ vadovas Ignas Janukonis.
