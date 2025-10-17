Lrytas Premium prenumerata tik
„Medikai nėra magai“: smūgis „Chelsea“ komandai – lyderis nežais dar ilgai

2025 m. spalio 17 d. 13:10
Lrytas.lt
Vienas Londono „Chelsea“ komandos lyderių Cole'as Palmeris nežais dar ilgą laiką.
Komandos treneris Enzo Maresca spaudos konferencijoje pranešė, kad anglų saugas be futbolo praleis dar bent šešias savaites.
23-ejų futbolininkas patyrė kirkšnies traumą rugsėjo 20 dienos rungtynėse su „Manchester United“. Nors pirminės prognozės nenumatė ilgo žaidėjo iškritimo iš rikiuotės, situacija dabar pasikeitė.
Pats E. Maresca anksčiau nekreipė dėmesio į žaidėjo traumą, bet dabar pripažino, kad klydo.
„Stengiamės saugoti Cole'ą kuo labiau ir pats svarbiausias dalykas yra, kad jis grįžtų pilnai sveikas. Deja, medikai nėra magai, tu niekada to nežinai, – apie tai, kada traumą išsigydys C. Palmeris, kalbėjo E. Maresca. – Tai yra tokia problema, kur turime į viską žvelgti žingsnis po žingsnio, savaitė po savaitės. Aišku, jam viskas bus gerai.“
 
Nepaisant lyderio traumos, „Chelsea“ laimėjo trejas iš paskutiniųjų ketverių rungtynių, tarp jų – ir 2:1 pergalė prieš tuometinius „Premier“ lygos lyderius „Liverpool“ futbolininkus.
