A lygos turo anonsas: gali paaiškėti čempionas

„Kauno Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Spalio 17 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2, 3:0, 2:2.
Po šio turo kauniečiai gali užsitikrinti pirmąjį čempiono titulą.
„Kauno Žalgiriui“ pasitraukus iš Europos varžybų, Eivino Černiausko kariauna puolime rimtai iššovė tik dvikovoje su Vilniaus „Riteriais“. Vis dėlto sezono finiše žalgiriečiai namuose žais keturis mačus iš likusių penkių. Dariaus ir Girėno stadione „Kauno Žalgiris“ buvo iškovojęs devynias pergales iš eilės, puikią seriją nutraukė lygiąsias pasiekę marijampoliečiai. Per ankstesnes tarpusavio rungtynes FA „Šiauliai“ nė sykio nenugalėjo svečiuose, jų šansai penktadienį nutraukti šį ruožą – menki.
Į 5-ąją poziciją nusileidę šiauliečiai nuo tikslo – bronzos medalių – atsilieka 2 taškais. Neturėtų guosti Saulės miesto atstovų ir likęs tvarkaraštis, kadangi su tiesioginiais konkurentais teks grumtis svečiuose. Strategas Dainis Kazakevičius negalės verstis daugiausiai šiemet rezultatyvių perdavimų atlikusiu Danieliu Romanovskiu bei dešiniojo krašto gynėju Marko Mandičiumi – abu futbolininkai diskvalifikuoti. Apie mėnesį FA „Šiauliai“ nepadeda Karolis Žebrauskas bei Scotty Sadzoute‘as.
Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Spalio 18 dieną, 15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 1:1, 0:1.
Gargždiškiai nuo šeštadienio oponentų turnyro lentelėje atsilieka 9 taškais.
Per pastaruosius 10 mačų „Banga“ pasiekė tik porą pergalių – nugalėtos dvi apatinės čempionato ekipos. Penkiose dvikovose iš eilės gargždiškiai negali pelnyti įvarčio ir rezultatyvumu tik nežymiai lenkia Alytaus futbolininkus. Kita vertus, „Panevėžys“ stabilia gynyba nepasižymi – išvykoje tik du kartus Lietuvos čempionate pavyko išsaugoti „sausus“ vartus. Jei „Banga“ šeštadienį pralaimės namuose, teoriškai galės pakilti nebent į 7-ąją vietą, o panevėžiečiai žemiau tos pozicijos nenukris.
„Panevėžys“ jau apie du mėnesius kenčia nuo praleistų įvarčių rungtynių pabaigose ir tai neleido įsitraukti į kovą dėl bronzos medalių. Svečiuose Aukštaitijos sostinės atstovai Lietuvos čempionate nugalėjo dar rugpjūčio 1-ąją ir artimiausią išvyką pasitiks be dviejų diskvalifikuotų atakuojančių žaidėjų – Elivelto bei Kwadwo Asamoah. Per pastarąsias septynerias tarpusavio rungtynes „Panevėžys“ tik kartą pelnė daugiau negu vieną įvartį, tačiau įsibėgėjęs Ariagnerio Smitho bei Lucaso de Vegos duetas gali nulemti mačo likimą.
Alytaus DFK „Dainava“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 18 dieną, 16 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:1, 1:1.
Vilniečiai gali dar labiau įsitvirtinti 3-ioje vietoje.
Alytiškiai sulaukė Vilniaus „Riterių“ lygiųjų, tad atsilikimas nuo 9-ąją vietą užimančio varžovo vėl siekia 2 taškus. Dainaviečiams dar teks kurį laiką grumtis su dėl medalių kovojančiais oponentais ir tik per paskutinius du turus Mergeno Orazovo kariauna susitiks svečiuose su „Banga“ bei namuose priims „Riterius“. Artėjant svarbiausioms sezono kovoms, Alytaus komanda sulaukia į rikiuotę grįžtančių žaidėjų – per rinktinių langą su B komanda II lygoje rungtyniavo svarbus saugas Marko Pavlovskis, nežaidęs Lietuvos čempionate beveik keturis mėnesius.
„Žalgiris“ su penkiomis pergalėmis iš eilės per vieną turą iš 5-osios vietos pakilo į 3-iąją. Rolando Džiaukšto treniruojama ekipa gali dar labiau pabėgti nuo poros oponentų, kuriems teks galingesni varžovai. Kita vertus, žalgiriečiai du kartus šiemet prieš alytiškius prarado taškus ir Lietuvos čempionate strigo puolime. Sostinės klubui iki sezono pabaigos nepadės Ebenezeras Ofori, taip pat dvikovoje Turkijoje su U-21 rinktine traumą patyrė puolėjas Patrikas Matyžonokas, tiesa, debiutuoti jau galės gynėjas Petaras Bosančičius.
Vilniaus „Riteriai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Spalio 18 dieną, 18 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 2:4, 0:3.
Mėlynai balti tarpusavio mačuose turi puikią statistiką.
Kai į „Riterių“ gretas po traumos sugrįžo brazilas Arthuras Pierino, vilniečių situacija gynyboje kiek pagerėjo ir tai leido džiaugtis tašku. Rinktinių langas kiek nukraujavusiai Gintauto Vaičiūno kariaunai galėjo išeiti į naudą – sugrįš Arvydas Novikovas. Sostinės klubas turi palankesnį tvarkaraštį negu alytiškiai, tad jeigu pastarieji pralaimės ir „Riteriams“ pavyks pasiekti bent jau lygiąsias, tai bus nemenkas postūmis lenktynėse dėl 9-osios vietos. Vis dėlto Kauno rajono ekipa laimėjo net šešis tarpusavio mačus iš eilės.
Jeigu „Kauno Žalgiris“ iškovos pergalę penktadienį, o „Hegelmann“ šeštadienį patirs netikėtą nesėkmę Vilniuje, čempiono titulas jau bus žalgiriečių rankose. Tiesa, toks scenarijus sunkiai tikėtinas, kadangi mėlynai balti dar negali atsipalaiduoti lenktynėse dėl medalių – artimiausi varžovai atsilieka 6 ir 7 taškais. Strategui Andriui Skerlai teks atlikti vieną priverstinį keitimą, kadangi dėl surinktų keturių geltonų kortelių yra diskvalifikuotas vidurio gynėjas Isaacas Barry Ojumah. Jo vietą turėtų užimti pastaruoju metu nedaug žaidžiantis Nikola Džoričius.
Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Spalio 18 dieną, 18.25 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 1:1, 3:2.
Telšiškiams – vienas paskutinių šansų gerai pasirodyti namuose.
Sezonas jau greitai pasibaigs, bet „Džiugas“ vis dar išlieka su dviem pergalėmis namuose, kurios buvo pasiektos prieš abu čempionato autsaiderius. Išvykose žemaičiai yra surinkę net 19 taškų daugiau negu rungtyniaudami savo sirgalių akivaizdoje. Jau kurį laiką vyr. treneris Andrius Lipskis negali mesti į kovą Deitono Vinckaus bei Karolio Šilkaičio, kurie rudenį aikštėje nepasirodė, taip pat praėjusį mačą praleido Vilius Piliukaitis. Pastarasis ekipų tarpusavio susitikimas įprasmintas net 5 įvarčiais, tačiau dažniausiai vyksta klampi bei nerezultatyvi kova.
Marijampoliečiai retai pralaimi, tiesa, gana dažnai žaidžia lygiosiomis ir su 51 tašku nusileido į 4-ąją poziciją. Donato Vencevičiaus kariaunai skaudžiai kainavo lygiosios Vilniuje, o šeštadienį laukia akistata Telšiuose, kur nuo 2022 metų pavyko nugalėti vos kartą. Per penkis pastaruosius susitikimus nebuvo pelnyta daugiau vieno įvarčio, retai nuo liepos mėnesio pasižymi ir rezultatyviausias žaidėjas Nauris Petkevičius. Galbūt su nauja energija į kovą sugrįš veržlumu pasižymintis Amaras Haidara, kuris debiutavo Mauritanijos rinktinėje rungtynėse su Senegalo žvaigždėmis.
