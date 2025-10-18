Lrytas Premium prenumerata tik
„Banga“ ir „Panevėžys“ apsikeitė įvarčiais

2025 m. spalio 18 d. 17:56
Lrytas.lt
2025 metų „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje „Panevėžys“ nė sykio nepralaimėjo prieš Gargždų „Bangą“. 31-ajame ture Gargžduose įvykęs ketvirtasis ekipų mačas baigėsi lygiosiomis 2:2.
Rungtynės panevėžiečiams prasidėjo prastai: Vytautas Černiauskas atrėmė varžovo bandymą, tačiau kamuolį į savo vartus 9-ąją minutę nukreipė Abdoulas Dante.
Vis dėlto „Panevėžys“ dar pirmame kėlinyje likvidavo deficitą. 24-ąją minutę Rokas Rasimavičius baudos aikštelėje surado Marko Bačaniną, kuris džiaugėsi pirmuoju sezono įvarčiu. Maža to, serbas 45-ąją minutę pasinaudojo nesėkmingu gargždiškių žaidimu baudos aikštelėje bei pasiekė dublį.
Po pertraukos „Banga“ greitai atstatė pusiausvyrą. 49-ąją minutę Rokas Filipavičius gražiu smūgiu pelnė savo pirmą įvartį 2025 metų sezone.
