„Banga“ ir „Panevėžys“ apsikeitė įvarčiais

Rungtynės panevėžiečiams prasidėjo prastai: Vytautas Černiauskas atrėmė varžovo bandymą, tačiau kamuolį į savo vartus 9-ąją minutę nukreipė Abdoulas Dante.
Vis dėlto „Panevėžys“ dar pirmame kėlinyje likvidavo deficitą. 24-ąją minutę Rokas Rasimavičius baudos aikštelėje surado Marko Bačaniną, kuris džiaugėsi pirmuoju sezono įvarčiu. Maža to, serbas 45-ąją minutę pasinaudojo nesėkmingu gargždiškių žaidimu baudos aikštelėje bei pasiekė dublį.
Po pertraukos „Banga“ greitai atstatė pusiausvyrą. 49-ąją minutę Rokas Filipavičius gražiu smūgiu pelnė savo pirmą įvartį 2025 metų sezone.