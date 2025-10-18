„Bayern“ dar neprarado nė taško čempionate

Harry Kane‘as pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayern“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0. Grubia varžovų klaida pasinaudojęs Michaelis Olise nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Julianas Brandtas 84-ąją minutę sušvelnino rezultatą 1:2.
„Borussia“ su 14 taškų žengia ketvirta.
Šeštadienio mačai
„Cologne“ – „Augsburg“ 1:1
„Heidenheim“ – Brėmeno „Werder“ 2:2
„Mainz 05“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 3:4
„Leipzig“ – „Hamburger SV“ 2:1
„Wolfsburg“ – „Stuttgart“ 0:3
Miuncheno „Bayern“ – Dortmundo „Borussia“ 2:1