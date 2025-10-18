Lrytas Premium prenumerata tik
„Bayern“ dar neprarado nė taško čempionate

2025 m. spalio 18 d. 22:58
Lrytas.lt
Daugkartinis Vokietijos čempionas Miuncheno „Bayern“ klubas šalies čempionate šeštadienį 2:1 nugalėjo Dortmundo „Borussia“ futbolininkus. Ši pergalė buvo jau septintoji per septynis turus ir Miunchenas nėra praradęs nė vieno taško.
Harry Kane‘as pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayern“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0. Grubia varžovų klaida pasinaudojęs Michaelis Olise nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Julianas Brandtas 84-ąją minutę sušvelnino rezultatą 1:2.
„Borussia“ su 14 taškų žengia ketvirta.
Šeštadienio mačai
„Cologne“ – „Augsburg“ 1:1
„Heidenheim“ – Brėmeno „Werder“ 2:2
„Mainz 05“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 3:4
„Leipzig“ – „Hamburger SV“ 2:1
„Wolfsburg“ – „Stuttgart“ 0:3
Miuncheno „Bayern“ – Dortmundo „Borussia“ 2:1
