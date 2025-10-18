„Džiugas“ sujaukė „Sūduvos“ planus – neleido pakilti į trečiąją vietą

Vos prasidėjus rungtynėms, Igno Plūko budrumą patikrino ukrainietis Denysas Bunčukovas, o po kelių akimirkų kamuolį virš vartų pasiuntė ir sūduviečių saugas Maksymas Pyrogovas.
Kėliniui artėjant prie pabaigos, puikaus perdavimo iš Žygimanto Baltrūno sulaukęs Frankline‘as Tangiri galva į vartus nepataikė. Visai netrukus pavojingai smūgiavo Nauris Petkevičius, tačiau nuo nemalonumų ekipą išgelbėjo vartininkas Marius Paukštė.
62-ąją minutę padirbėti buvo priverstas ir marijampoliečių vartų sargas – Simonas Urbys atliko tikslų smūgį į tolimąjį viršutinį vartų kampą, tačiau marijampoliečius išgelbėjo Ignas Plūkas.
Po kiek daugiau nei dešimties minučių iš už baudos aikštelės pykštelėjo antrajame kėlinyje aikštėje pasirodęs Dariušas Stankevičius, tačiau vėl sėkmingai sužaidė M. Paukštė.
Donato Vencevičiaus auklėtiniai su 52 taškais žengia ketvirtoje vietoje – jei jie būtų nugalėję, pakiltų į trečiąją poziciją ir aplenktų Vilniaus „Žalgirį“. „Džiugas“, turintis 42 taškus, lieka septintoje pozicijoje.