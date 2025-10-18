Lrytas Premium prenumerata tik
„Riteriai“ sukūrė stebuklą – įveikė „Hegelmann“ ir įteikė čempiono titulą „Kauno Žalgiriui“

2025 m. spalio 18 d. 21:03
Lrytas.lt
31-ajame „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos ture susigrūmė Vilniaus „Riterių“ ir Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos. Geriau progas realizavę vilniečiai šventė pergalę rezultatu 2:0 (0:0). Po šių rungtynių paaiškėjo, kad naujuoju šalies čempionu tapo „Kauno Žalgiris“.
Andriaus Skerlos auklėtiniai nuo pat susitikimo pradžios apsigyveno aikštės šeimininkų pusėje. Rimčiau pagrasinti varžovų vartams mėlynai balti sugebėjo tik kėlinio viduryje, kai galingas Carloso Duke smūgis skriejo virš vartų.
Per likusį pirmosios susitikimo dalies laiką dukart kamuolį į Antonio Tutos ginamus vartus pasiuntė Leo Ribeiro, tačiau brazilo bandymai didesnių problemų vilniečių vartų sargui nesukėlė. Tuo metu vilniečiai didesnės įtampos prie Vincento Šarkausko ginamų vartų nesukėlė.
Iškart po pertraukos „Riteriai“ į aikštę žengė su trenksmu – Jonas Usavičius dviejų puikių progų įvarčiais nepavertė, tačiau 47-ąją minutę smūgiu galva pasižymėjo Meinardas Mikulėnas.
Tašką susitikime padėjo ir sensacingą pergalę sostinės ekipai padovanojo Denilsonas Carvalho – puolėjas iš aštraus kampo nuginklavo vartininką Vincentą Šarkauską.
Pergalę iškovoję Gintauto Vaičiūno auklėtiniai su 21 tašku lieka 9-oje pozicijoje, o „Hegelmann“ ekipa su 58 taškais – antroje vietoje. Po nesėkmės ekipa niekaip negalės pasivyti „Kauno Žalgirio“ ir turės galvoti, kaip pasaugoti antrąją vietą nuo Vilniaus „Žalgirio“. 
