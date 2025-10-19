Lrytas Premium prenumerata tik
„Juventus“ užmiršo pergalių skonį – „Como“ Turino ekipą po 40 metų petraukos

2025 m. spalio 19 d. 19:55
Lrytas.lt
Italijos futbolo čempionate Turino „Juventus“ ir toliau neranda savojo žaidimo. Turino atstovai išvykoje nusileido „Como“ komandai 0:2 (0:1) ir dabar abi ekipos užima 6–7 vietas su 12 taškų.
Per pastaruosius keturis turus Turino ekipa triskart sužaidė lygiosiomis ir dabar kartą pralaimėjo.
Jau ketvirtąją minutę kamuolį į vartus siuntė Marcas Oliveris Kempfas, o po pertraukos 79 min. „Como“ talentas Nico Pazas padėjo tašką.
Įdomiausia, kad pastarąjį kartą „Como“ ekipai Turino klubas pralaimėjo 1986-ųjų Italijos taurės mače 0:2, o Italijos pirmenybėse „Como“ įveikė „Juventus“ prieš 73 metus – 1952-siais.
Sekmadienio rungtynės
„Como 1907“ – Turino „Juventus“ 2:0
„Cagliari“ – „Bologna“ 0:2
„Genoa“ – „Parma“ 0:0
Bergamo „Atalanta“ – Romos „Lazio“ 0:0
„AC Milan“ – „Fiorentina“ 0:0
