„Juventus“ užmiršo pergalių skonį – „Como“ Turino ekipą po 40 metų petraukos

Per pastaruosius keturis turus Turino ekipa triskart sužaidė lygiosiomis ir dabar kartą pralaimėjo.
Jau ketvirtąją minutę kamuolį į vartus siuntė Marcas Oliveris Kempfas, o po pertraukos 79 min. „Como“ talentas Nico Pazas padėjo tašką.
Įdomiausia, kad pastarąjį kartą „Como“ ekipai Turino klubas pralaimėjo 1986-ųjų Italijos taurės mače 0:2, o Italijos pirmenybėse „Como“ įveikė „Juventus“ prieš 73 metus – 1952-siais.
Sekmadienio rungtynės
„Como 1907“ – Turino „Juventus“ 2:0
„Cagliari“ – „Bologna“ 0:2
„Genoa“ – „Parma“ 0:0
Bergamo „Atalanta“ – Romos „Lazio“ 0:0
„AC Milan“ – „Fiorentina“ 0:0