Sportas Futbolas

„Liverpool“ gavo antausį nuo „Manchester United“, o „Aston Villa“nesutriko po anksti praleisto įvarčio

2025 m. spalio 19 d. 20:43
Lrytas.lt
Anglijos „Premier“ čempionate sekmadienį buvo sužaisti du mačai ir pergales jose šventė Birmingamo „Aston Villa“ ir „Manchester United“, palaužusi čempioną „Liverpool“.
Birmingamo „Aston Villa“ po nykaus čempionato starto po truputį atsitiesia ir išvykoje sekmadienį grūmėsi su Londono „Tottenham Hotspur“ atstovais bei laimėjo 2:1 (1:1).
Dvikovos pradžia sėkmingesnė buvo tarp lyderių žengusiam Londono klubui – jau 5 min. pasižymėjo Rodrigo Bentancuras. Svečiams prireikė pusvalandžio, kad galingu smūgiu iš 15 metrų rezultatą išlygintų Morganas Rogersas.
Antro kėlinio 77 min. panašų stiprų smūgį atliko Emi Buendia ir „Aston Villa“ išsiveržė į priekį. Taip mačas ir baigėsi, o Birmingamas su 12 taškų pakilo į 10-ąją turnyrinės lentelės vietą, o londono atstovai su 14 taškų iš trečiosios pozicijos nukrito į šeštąją.
Taip pat nesėkmingai savo rungtynes pradėjo šalies čempionas „Liverpool“ klubas, kuris namie grūmėsi su „Manchester United“ ir galiausiai nusileido 1:2 (0:1).
Jau 2-ąją min. svečių žaidėjas Bryanas Mbeumo įmušė įvartį. „Liverpool“ klubas daugiau kaip 70 minučių bandė lyginti rezultatą ir galiausiai 78 min. Cody Gapko smūgiu jau į tuščius vartus išlygino rezultatą. Šeimininkai siekė persverti rezultatą, bet galiausiai patys gavo ir antrą įvartį – 84 min. pasižymėjo Harry Magiure'as.
Po šios nesėkmės „Liverpool“ liko su 15 taškų ketvirtoje vietoje, o 13-ąjį tašką iškovojęs „Manchester United“ pakilo į 9 vietą.
Manchester UnitedAston VillaLiverpool
