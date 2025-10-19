„Liverpool“ gavo antausį nuo „Manchester United“, o „Aston Villa“nesutriko po anksti praleisto įvarčio

Birmingamo „Aston Villa“ po nykaus čempionato starto po truputį atsitiesia ir išvykoje sekmadienį grūmėsi su Londono „Tottenham Hotspur“ atstovais bei laimėjo 2:1 (1:1).
Dvikovos pradžia sėkmingesnė buvo tarp lyderių žengusiam Londono klubui – jau 5 min. pasižymėjo Rodrigo Bentancuras. Svečiams prireikė pusvalandžio, kad galingu smūgiu iš 15 metrų rezultatą išlygintų Morganas Rogersas.
Antro kėlinio 77 min. panašų stiprų smūgį atliko Emi Buendia ir „Aston Villa“ išsiveržė į priekį. Taip mačas ir baigėsi, o Birmingamas su 12 taškų pakilo į 10-ąją turnyrinės lentelės vietą, o londono atstovai su 14 taškų iš trečiosios pozicijos nukrito į šeštąją.
Taip pat nesėkmingai savo rungtynes pradėjo šalies čempionas „Liverpool“ klubas, kuris namie grūmėsi su „Manchester United“ ir galiausiai nusileido 1:2 (0:1).
Jau 2-ąją min. svečių žaidėjas Bryanas Mbeumo įmušė įvartį. „Liverpool“ klubas daugiau kaip 70 minučių bandė lyginti rezultatą ir galiausiai 78 min. Cody Gapko smūgiu jau į tuščius vartus išlygino rezultatą. Šeimininkai siekė persverti rezultatą, bet galiausiai patys gavo ir antrą įvartį – 84 min. pasižymėjo Harry Magiure'as.
Po šios nesėkmės „Liverpool“ liko su 15 taškų ketvirtoje vietoje, o 13-ąjį tašką iškovojęs „Manchester United“ pakilo į 9 vietą.
