Socialiniame tinkle „Facebook“ futbolo treneris Grigorij Kisel penktadienį paskelbė įrašą, kuriame teigia, kad sąlygos, kuriomis turi sportuoti rajono vaikai, yra prastos ir neatitinkančios standartų, o naujasis rajono meras Rimantas Klipčius esą piktavališkai ignoruoja futbolą.
„Jau 18 metų dirbu su Švenčionių rajono vaikais, mokau juos futbolo, bendrystės, ištvermės , kovoti iki galo ir atsakomybės. Tai darau iš pašaukimo – nuoširdžiai, vaikams suteikti galimybę tapti nors dienai Ronaldo. Švenčionyse ir Švenčionėliuose be salių, be palaikymo, bet visada su vaikų šypsenomis ir noru sportuoti. Tačiau viskas ėmė griūti nuo tada, kai rajono meru tapo Rimantas Klipčius“, – teigia treneris.
Kad pasiektų savo tikslus, G. Kisel pareiškė, kad lapkričio viduryje pradės bado streiką.
„Futbolas buvo pradėtas nuvertinti, ignoruoti, o kartais – net tyčiotis iš jo reikšmės. Mano ir bendruomenės pastangos buvo atmestos arba tiesiog tyliai nurašytos. Akivaizdu, kad tai susiję su tuo, jog nepritariu mero politinėms pažiūroms ir jo veiklos kryptims.
Tai nėra asmeniška – tai tapo vaikų teisės į sportą klausimu, – aiškino vyras. – Todėl nuo lapkričio 10 d. skelbiu bado streiką: nuo lapkričio 10 d. atsisakysiu maisto, nuo lapkričio 15 d. –atsisakau ir vandens. Tai – ne emocinis žingsnis, o kraštutinė priemonė, kai visos durys buvo uždarytos.“
Treneris pateikė šešis reikalavimus, kad bado streikas būtų nutrauktas.
Kitądien į jam mestus kaltinimus atsakė ir Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius. Savivaldybės atstovas išsamiai atsakė trimis „Facebook“ įrašais, išdėstydamas 17 punktų.
„Atsiradus elektroninei paraiškų pateikimo sistemai per Neformaliojo vaikų švietimo registrą, jau tris metus NETEIKIATE paraiškos NVŠ finansavimui gauti! Dėl to vaikai netenka galimybės gauti lengvatas: 1–8 klasių vaikai – po 15 € per mėnesį, 9–12 klasių – po 25 € per mėnesį.
Savo „Facebook“ paskyroje toliau teigiate netiesą, kad savivaldybė jūsų klubui neskiria paramos ir meras žlugdo futbolą. Kategoriškai pareiškiu, tai – melas!“ – teigė meras.
R. Klipčius metė kaltinimus ir pačiam treneriui.
„Tarybos sprendimu visiems Sporto centre sportuojantiems vaikams treniruotės yra NEMOKAMOS! Primenu, kad mano prašymu buvote įdarbintas Sporto centre tam, kad rajono futbolininkai galėtų NEMOKAMAI treniruotis.
Be to, tuo metu gaudavote didžiausią atlyginimą. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad tėvai pradėjo skųstis, jog vis tiek rinkote pinigus iš tėvų už futbolo treniruotes, nors Sporto centre to būti negalėjo!“ – rėžė R. Klipčius.
Su partija „Laisvė ir teisingumas“ į merus išrinktas valdžios atstovas svarsto kreiptis ir į teismą.
„Atsakydamas į Jūsų šmeižtą svarstau galimybę kreiptis į atsakingas institucijas, kadangi nuolat manipuliuojate vaikais ir tėvais bei naudojatės mano ir savivaldybės vardu, skleisdamas netiesą, ir tai tęsiasi sistemingai jau daugelį metų“, – aiškino meras.