Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

„Real“ įveikė devynis likusius žaisti „Getafe“ futbolininkus ir tapo čempionato lydere

2025 m. spalio 20 d. 00:01
Lrytas.lt
Ispanijos futbolo čempionate šansą tapti vienvaldžiu lyderiu turėjo Madrido „Real“ klubas – sekmadienį karališkoji ekipa žaidė su turnyro vidutiniokais kita Madrido komanda „Getafe“. Tik po atkaklios kovos "Real" išplėšė pergalę 1:0 (0:0).
Daugiau nuotraukų (12)
„Real“ ne tik pirmame, tačiau ir antrame kėlinyje niekaip negalėjo pralaužti „Getafe“ gynybos. Tačiau galiausiai 77-ąją min. „Getafe“ liko dešimtyje – raudoną kortelę prieš save išvydo Allanas Nyomas ir jau 80 min. Kylianas Mbappe pelnė pirmąjį įvartį.
Tuo bėdos pralaiminčiai ekipai nesibaigė – antrąją geltoną kortelę prieš save 84 min. išvydo Alexas Sancris ir „Getafe“ liko devyniese.
Po šios pergalės „Real“ tapo vienvaldžiu lyderiu: po 9 mačų turi 24 taškus ir dviem lenkia antroje pozicijoje esančią „Barcelona“
Ispanijos čempionato mačai:
„Elche“ – Bilbao „Athletic“ 0:0
Vigo „Celta“ – „Real Sociedad“ 1:1
„Levante“ – „Rayo Vallecano“ 0:3
Madrido „Getafe“ – Madrido „Real“ 0:1
Madrido RealGetafeIspanijos futbolo lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.