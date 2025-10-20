„Real“ įveikė devynis likusius žaisti „Getafe“ futbolininkus ir tapo čempionato lydere

„Real“ ne tik pirmame, tačiau ir antrame kėlinyje niekaip negalėjo pralaužti „Getafe“ gynybos. Tačiau galiausiai 77-ąją min. „Getafe“ liko dešimtyje – raudoną kortelę prieš save išvydo Allanas Nyomas ir jau 80 min. Kylianas Mbappe pelnė pirmąjį įvartį.
Tuo bėdos pralaiminčiai ekipai nesibaigė – antrąją geltoną kortelę prieš save 84 min. išvydo Alexas Sancris ir „Getafe“ liko devyniese.
Po šios pergalės „Real“ tapo vienvaldžiu lyderiu: po 9 mačų turi 24 taškus ir dviem lenkia antroje pozicijoje esančią „Barcelona“
Ispanijos čempionato mačai:
„Elche“ – Bilbao „Athletic“ 0:0
Vigo „Celta“ – „Real Sociedad“ 1:1
„Levante“ – „Rayo Vallecano“ 0:3
Madrido „Getafe“ – Madrido „Real“ 0:1