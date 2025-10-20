Dėl blogų rezultatų „Premier“ lygoje neseniai atleistas treneris perėmė Švedijos rinktinę

Per ketverias rungtynes Anglijos „Premier“ lygos žvaigždžių Alexandero Isako ir Victoro Gyokereso vedama komanda pasiekė tiek vienerias lygiąsias ir triskart pralaimėjo. Iš šių trijų pralaimėjimų du buvo prieš gerokai žemiau pasauliniame FIFA reitinge esantį Kosovą. Švedija šioje klasifikacijoje nukrito per 8 pozicijas ir dabar yra 40-a.
Po tokio pasirodymo spalio 14-ąją buvo atleistas ekipos treneris Jonas Dahlis Tomassonas.
Pirmadienį paaiškėjo, kas perims jo vairą – naujuoju Švedijos rinktinės treneriu tapo anglas Grahamas Potteris.
Su Brightono komanda Anglijos „Premier“ lygoje puikiai atrodęs 50-metis specialistas 2022-aisiais perėmė Londono „Chelsea“ vadžias po to, kai Didžiosios Britanijos sostinės komandą dėl pritaikytų sankcijų pardavė rusas Romanas Abramovičius ir komanda nusprendė žengti naują etapą.
Visgi ilgai už „Chelsea“ vairo G. Potteris neužsibuvo ir jau pirmojo sezono metu buvo atleistas, kai komanda tuo metu turnyrinėje lentelėje buvo 11-a.
Šių metų sausį G. Potteris buvo paskirtas naujuoju Londono „West Ham United“ treneriu, bet ten išbuvo taip pat neilgai. Prieš mėnesį, rugsėjo 27-ąją, taip pat dėl blogų komandos rezultatų jis buvo atleistas.
Netekusi vilčių patekti į 2026 metų pasaulio futbolo čempionatą atrankos būdu, Švedija ten dalyvauti vis dar gali pasinaudodama Tautų lygoje iškovota pirmąja vieta grupėje.