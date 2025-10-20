Lrytas Premium prenumerata tik
Neeilinis įvykis Belgijoje: neapsikentęs fanų mėtomų daiktų teisėjas baigė mačą anksčiau laiko

2025 m. spalio 20 d. 08:59
Lrytas.lt
Praėjusį savaitgalį Belgijos aukščiausioje futbolo lygoje buvo užfiksuotas neįprastas atvejis – neapsikentęs fanų užgauliojimų ir mėtomų daiktų rungtynių teisėjas rungtynes nutraukė dar joms oficialiai nepasibaigus.
87-ąją susitikimo tarp Liežo „Standart“ ir Antverpeno „Antwerp“ komandų minutę vyriausiasis mačo arbitras Lotharas D'Hondtas nusprendė nutraukti susitikimą po to, kai trečią kartą į jį pataikė vienas iš fanų mestų plastikinių puodukų. Tuo met 1:0 pirmavo šeimininkai Liežo futbolininkai.
Iki tol rungtynės dėl tokio fanų elgesnio, kuomet buvo tiesiogiai taikomasi į teisėjus, dešimčiai minučių buvo sustabdytos pirmajame kėlinyje. Fanams buvo pranešta, kad pakartotinio nusižengimo metu mačas bus užbaigtas anksčiau, tačiau šie instrukcijas ignoravo.
Teisėjas nutraukti mačą dėl fanų elgesio Belgijos aukščiausioje lygoje gali nuo 2022-ųjų, kai buvo priimtas nuostatų pakeitimas.
Nors internete išplitus įrašui, kaip L. D'Hondtas nutraukia rungtynes, komentarai didžiąja dalimi gyrė teisėją už jo poelgė, Liežo komandos sporto direktorius Marcas Wilmotsas nebuvo patenkintas sprendimu.
„Žaidėjai kaunasi visą mačą ir tu švilpi, nes kažkas kažką metė? Esu nusivylęs, ypač dėl Belgijos futbolo. Dabar teisėjai yra žvaigždės. Tai pradeda nervinti“, – teigė jis rungtynių transliuotojui DAZN.
Liežo komanda identifikavo lemiamą puoduką metusį faną ir pranešime teigė, kad pradės civilinius veiksmus prieš jį tiek uždraudžiant fanui lankytis stadione, tiek ir bandant išieškoti kompensaciją.
Rungtynės bus pratęstos pirmądienį, tik šįkart – be žiūrovų.
