Po dėl sirgalių elgesio atšaukto Tel Avivo derbio – policijos brutalus smurtas prieš fanus

20:30 val. turėjusios prasidėti rungtynės starto švilpuko taip ir neišgirdo. Dėl abiejų komandų fanų sukeltų neramumų, kurių metu vieno iš „Hapoel“ ultrų paleistas dūminis įtaisas pataikė į vieną iš netoliese buvusių pareigūnų, mačas buvo atšauktas.
Po sprendimo bandant sukontroliuoti abiejų komandų fanų srautus, kad šie saugiai paliktų stadioną, buvo užfiksuotas nemažas kiekis atvejų, kai policija naudojo iš pažiūros perdėtą jėgą siekdama atlikti savo užduotis.
Kaip galime matyti socialiniuose tinkluose paplitusiuose video, vienu atveju policininkai spardo gulintį „Hapoel“ faną. Kitu atveju galime matyti, kaip policininkas ant žirgo tiesiog taranuoja vieną iš sirgalių.
Vienas iš įvykių sūkuryje buvusių fanų teigia, kad buvo sužeistas jo mažametis sūnus.
„Didžiulė gėda policijai, kuri nežino, kaip elgtis sporto renginių metu. Esu užkietėjęs fanas ir niekada nepadaryčiau žalos kitam žmogui. Kas čia per beprotystė? Mano mažametis sūnus sužeistas, jį reikės vežti į ligoninę, čia kam nors atrodo normalu?“ – „Walla Sport“ teigė vardu ir pavarde įvardintas sirgalius.
„Negaliu paaiškinti, kas per velnias čia įvyko. Policija ėmė visus stabdyti be jokios nuovokos, negalvodami pradėjo visus stumdyti, nekreipė dėmesio, ar buvai įtartintas, ar ne. Buvai labai baisu, gėda, kad rungtynės privedė prie to.“
Paplitęs buvo ir vienas video, kur policijos pareigūnas esą nukreipia ginklą vienam iš fanų į veidą, tačiau vėliau paaiškėjo, kad pareigūnas fanui tiesiog atidavė telefoną.
„Bloomfield“ stadione, kuriuo naudojasi abi didžiosios Tel Avivo komandos, rungtynių stebėti atvykęs buvo ir „Hapoel“ krepšinio komandos vyr. treneris Dimitris Itoudis. Krepšinio komanda vėliau išleido pranešimą, smerkiantį policijos veiksmus.
Dėl saugumo pavojų praėjusią savaitę Didžiosios Britanijos teisėsauga nusprendė neįleisti Tel Avivo „Maccabi“ futbolo fanų į Europos lygos rungtynes su Birmingemo „Aston Villa“.
