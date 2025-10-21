Lrytas Premium prenumerata tik
„Brentford“ futbolininkai pagilino „West Ham United“ duobę

Londono „West Ham United“ futbolininkai pirmadienį patyrė eilinį pralaimėjimą Anglijos „Premier“ lygoje.
Nuno Espirito Santo auklėtiniai namuose 0:2 (0:1) nepasipriešino „Brentford“ ekipai.
Svečiai į priekį išsiveržė 43-ąją minutę. Greitos atakos metu Londono gynėjai nesugebėjo sėkmingai išmušti kamuolio ir Igoris Thiago sulaukęs perdavimo baudos aikštelėje pergudravo varžovų vartininką ir tiksliu smūgiu išvedė „Brentford“ į priekį.
Antrasis įvartis krito paskutinę rungtynių pridėto laiko minutę. Nors svečiai ir siekė išlaikyti rezultatą, tačiau „West Ham“ gynėjai ir vėl grubiai klydo, o Keane’as Lewis-Potteris įsiveržęs į baudos aikštelę atliko klaidinantį perdavimą Mathiasui Jensenui, kuris neklydo ir nukreipė kamuolį į vartus.
„Brentford“ futbolininkai iškovojo 10-ąjį tašką, kas jiems leidžia užimti 13-ąją vietą „Premier“ lygoje.
Tuo tarpu „West Ham“ košmaras tęsiasi. Per 8 rungtynes Londono klubas tik kartą šventė pergalę, kartą sužaidė lygiosiomis ir su 4 taškais rikiuojasi priešpaskutinėje, 19-oje vietoje.
