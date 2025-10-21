Čempionų lygoje „Barcelona“ itin negailestingai nubaudė graikus

Šiose rungtynėse tris įvarčius pelnė Ferminas Lopezas, o dviem įvarčiais pasižymėjo anglas Marcusas Rashfordas, vieną įvartį pridėjo Lamine'as Yamalis.
Katalonai po dviejų iš eilės F.Lopezo įvarčių pirmavo, tačiau prasidėjus antram kėliniui graikai sumažino atsilikimą.
57-ąją min. už antrąją geltoną kortelę iš aikštės buvo išvarytas Pirėjo žaidėjas Santiago Gezze.
Ir tuomet graikams prasidėjo problemos – jau 68 min . buvo skirtas 11 metrų baudinys ir pasižymėjo L.Yamalis, o po to įvarčiai krito kaip iš gausybės rago – 74, 76 ir 79 min.
F.Lopezas tapo pirmuoju „Barcelona“ ekipos ispanu, kuris įmušė tris įvarčius komandai nuo 2016 metų.
Be to katalonai Čempionų lygoje pelnė bent įvartį jau 23-iose rungtynėse iš eilės. Iš viso per 23 mačus „Barcelona“ įmušė jau 59 įvarčius, o jau priklausantis lygos rekordas – 29 rungtynėse su įvarčiais.
„Barcelona“ dabar turmyro lentelėje turi 6 taškus, o „Olympiakos“ – vos 1.
Kitame mače Kazachstano „Kairatas“ nesugebėjo įveikti „Pafos“ ekipos, nors ši jau 4-ąją min. žaidė mažumoje – raudoną kortelę už grubų žaidimą gavo Joano Correia.
Kazachstano klubas iškovojo pirmąjį tašką, o Kipro klubas turi jau 2 taškus.
UEFA Čempionų lyga
„Barcelona“ – Pirėjo „Olympiakos“ 6:1
Almatos „Kairat“ – „Pafos“ 0:0
Londono „Arsenal“ – Madrido „Atletico“ 0:0
Lėverkuzeno „Bayer“ – Paryžiaus „Paris Saint-Germain“ 0:1
„Copenhagen“ – Dortmundo „Borussia“ 0:1
„Newcastle United“ – Lisabonos „Benfica“ 1:0
„PSV Eindhoven“ – „Napoli“ 0:0
„Union St.Gilloise“ – Milano „Inter“ 0:0
„Villarreal“ – „Manchester City“ 0:1
