Lietuvos futbolo pirmenybėse – naujojo ir senojo čempiono akistata

FA „Šiauliai“ – Gargždų „Banga“. Spalio 22 dieną, 18.30 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 3:0, 0:1.
32-ąjį turą pradės akistata Saulės mieste, kur šeimininkai sieks sugrįžti į pergalingas vėžes.
Dainio Kazakevičiaus treniruojama komanda pralaimėjo Kaune, tačiau du artimiausi varžovai pabėgo tik per vieną tašką. FA „Šiauliai“ atsilikimas nuo Vilniaus „Žalgirio“ bei Marijampolės „Sūduvos“ šiuo metu yra atitinkamai 3 bei 2 taškai. Neiškovojus pergalės trečiadienį, šiauliečiai gerokai apsunkins savo kelią siekiant bronzos – vėliau lauks dvi išvykos pas tiesioginius konkurentus. Praėjusiame mače Kaune dėl traumos buvo pakeistas Nojus Stankevičius – gynėjas iškrito iš rikiuotės.
„Banga“ nutraukė užsitęsusią seriją be pelnyto įvarčio, tačiau pergalės iškovoti nepavyko ir akistatoje su „Panevėžiu“. Gargždų klubas nenusileis žemiau 8-osios vietos, kurioje, tikėtina, baigs čempionatą. Pasivyti 8 taškais daugiau turinčius telšiškius galimybių nedaug, maža to, Šiauliuose gargždiškiai nuo 2022 metų dar nė sykio nenugalėjo. Davido Afonso kariauna išvykose su Vilniaus „Riteriais“ yra nerezultatyviausia komanda, kita vertus, mažiau įvarčių praleido tik „Kauno Žalgiris“. Galima tikėtis klampios kovos, kur nugalėtoją nulems vienas taiklus smūgis.
„Panevėžys“ – Vilniaus „Riteriai“. Spalio 22 dieną, 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 3:0, 3:1.
Panevėžiečiai jau kurį laiką pergales skina tik savo sirgalių akivaizdoje.
„Panevėžys“ pastarąjį kartą „sausus“ vartus išsaugojo beveik prieš du mėnesius ir ketvirtame rate nugalėjo tik Alytaus DFK „Dainava“ futbolininkus. Net ir aukščiau esantiems konkurentams nespindint, panevėžiečiai prie jų nepriartėjo, tad reikšmingiausia akistata dėl 6-osios vietos įvyks Telšiuose. Diskvalifikuotą strategą Rolandą Vrabecą pavadavęs asistentas Dainius Gleveckas Gargžduose atliko vos vieną keitimą, tačiau trečiadienį šeimininkų gretos gerokai pasipildys po traumų bei diskvalifikacijų sugrįžusiais futbolininkais.
Likus keturiems turams iki čempionato pabaigos, „Riteriai“ žengė į priekį – nuo varžovo pabėgo 4 taškais. Sostinės klubas pirmą kartą šiame sezone dviejuose mačuose iš eilės išsaugojo „sausus“ vartus ir atrado optimalius žaidėjus gynybos grandyje. Vis dėlto trečiadienį „Aukštaitijos“ stadione nerungtyniaus diskvalifikuotas Meinardas Mikulėnas, praėjusiame mače pelnęs įvartį bei atlikęs rezultatyvų perdavimą. Tiesa, po pusantro mėnesio pertraukos į rikiuotę sugrįžo Rokas Stanulevičius, ant atsarginių suolo buvo Arvydas Novikovas.
„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 22 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 3:0, 2:1.
Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione įvyks naujųjų čempionų apdovanojimų ceremonija.
Kauniečiai sekmadienį istorinį titulą užsitikrino per ekraną stebėdami, kaip Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkai patyrė netikėtą pralaimėjimą. Turnyro lentelėje tikslas pasiektas, tačiau „Žalgirių“ derbis įprastai tampa reikšmingu dirgikliu, tad naujųjų čempionų atsipalaidavimo tikėtis neverta. „Kauno Žalgiris“ šiemet Lietuvos čempionate tik kartą pralaimėjo Dariaus ir Girėno stadione, į kurį trečiadienį suplūs nemaža minia žiūrovų padėkoti savo numylėtiniams. 2025 metais per abu frontus Eivino Černiausko kariauna pasiekė tris pergales iš keturių.
Sostinės atstovai labai skaudžiai prarado 2 taškus Alytuje, bet vis dar nežymiai pirmauja lenktynėse dėl bronzos. Vis dėlto 32-ajame ture vilniečių laukia galingiausias varžovas, savo ruožtu, kiti du konkurentai savo porose yra favoritai. „Žalgiris“ pasižymi net 11 nepralaimėtų rungtynių Lietuvos čempionate serija, pastarąjį kartą rugpjūčio 4-ąją buvo nusileista būtent „Kauno Žalgiriui“. Trečiadienio akistatą turės praleisti diskvalifikuotas Jorisas Moutachy, tad strategui Rolandui Džiaukštui reikės pakoreguoti stabilų starto vienuoliktuką.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Telšių „Džiugas“. Spalio 23 dieną, 18.30 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:0, 1:0.
Džiugiečiai šiemet tarpusavio dvikovose dar nėra pelnę įvarčio.
Po nesėkmės „FPRO LFF taurės“ finale mėlynai balti žaidžia vieną iš neproduktyviausių atkarpų – nelaimėtos trejos rungtynės iš eilės. Tiesa, laimėjimas ketvirtadienį leistų beveik užsitikrinti vietą kito sezono tarptautinėse varžybose. Oponentas tam – bene pats palankiausias. Andriaus Skerlos treniruojama komanda „Džiugą“ Lietuvos čempionate nugalėjo šešis kartus iš eilės ir nuo 2024-ųjų pradžios tik viename susitikime praleido įvartį. Galbūt ketvirtadienį nerezultatyvią seriją nutrauks Kaderas Njoya Abdelas, pastarąjį kartą kamuolį į varžovų vartus siuntęs prieš du mėnesius.
Labai tikėtina, kad žemaičiai išliks antri pirmenybėse pagal išvykoje surinktus taškus. „Džiugas“ varžovų stadionuose pasiekė net 10 pergalių, tačiau artėjantis varžovas yra gana ypatingas. Nuo 2021 metų džiugiečiams nė sykio nepavyko nugalėti „Hegelmann“ ekipos svečiuose, visi trys laimėjimai pasiekti savo sirgalių akivaizdoje. Į rikiuotę po beveik dviejų mėnesių pertraukos sugrįžo Karolis Šilkaitis, o bent jau pasiektos lygiosios neleistų „Panevėžiui“ per daug pabėgti kovoje dėl 6-osios vietos.
Marijampolės „Sūduva“ – Alytaus DFK „Dainava“. Spalio 23 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 3:0, 2:2.
Sūduviečiai namuose žais trejas rungtynes iš eilės.
Donato Vencevičiaus treniruojama komanda nuo trečiojo rato pradžios stringa puolime ir šiuo metu išsiskiria keturių nelaimėtų mačų serija. Tiesa, „Sūduva“ gali sugrįžti į 3-iąją vietą, kadangi Kaune tarpusavyje susigrums abu „Žalgiriai“. Marijampolės futbolo arenos stadione dainaviečiai šeimininkų dar nėra nugalėję, abi pergalės svečiuose pasiektos netoliese esančiame manieže. „Sūduva“ tik dvejose namų rungtynėse iš penkiolikos nėra pelniusi įvarčio.
Dainaviečiai paskutinei šiame sezone penkių mačų atkarpai ketvirtame rate yra pasiruošę skaitlingiausiai – vyr. treneris Mergenas Orazovas ant atsarginių žaidėjų suolo turėjo net 12 futbolininkų. Vis dėlto Alytaus klubas turi problemų su puolėjais, kadangi dėl traumų nežais Krystianas Okoniewskis bei Lucasas Moura, o ketvirtadienio akistatą dėl diskvalifikacijos praleis Denis Ževžikovas. Kita vertus, pademonstruota žaidimo kokybė su „Žalgiriu“ leidžia tikėtis dar vienos klampios bei nerezultatyvios akistatos.