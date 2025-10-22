Prieš gaudamas čempionų taurę „Kauno Žalgiris“ sugėrė pralaimėjimą nuo Vilniaus „Žalgirio“

Susitikimo pradžioje aktyvesni buvo kauniečiai – po kartą iš toli kamuolį virš vartų pasiuntė komandos kapitonas Fedoras Černychas ir Damjanas Pavlovičius, o Haymennas Bah-Traore smūgiavo greta virpsto.
32-ąją minutę puikią kontrataką surengė aikštės šeimininkai, tačiau F. Černycho smūgiuotą kamuolį sugavo Carlosas Olsesas. Po dar kelių akimirkų vienas prieš vartininką iššoko Fabienas Ourega, tiesa, ir jam nuginkluoti varžovų vartų sargo nepavyko.
Antrąją susitikimo dalį pavojingu išpuoliu pradėjo laikinosios sostinės ekipa – atakos smaigalyje atsidūręs Antonas Tolordava smūgiavo į C. Olsesą.
61-ąją minutę, po VAR patikros, į aikštės šeimininkų vartus buvo skirtas 11 metrų baudos smūgis. Tiksliai smūgiavęs Vilniaus „Žalgirio“ puolimo lyderis Liviu Antalis išvedė svečių ekipą į priekį. Tai buvo jo 100-asis įvartis atstovaujant Vilniaus žalgiriečiams. Jis pirmasis žaidėjas klube, pelnęs tiek įvarčių.
Ant geros bangos Rolando Džiaukšto auklėtiniai greitai sudavė ir antrą smūgį – kontratakos metu įvartį 65 min. pelnė Motiejus Burba.
Baigiantis rungtynėms kauniečiai sušvelnino atsilikimą, kai sėkmingai nuo 11 metrų žymos smūgiavo F. Ourega.
Svarbius 3 taškus iškovoję Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai su 56 taškais įsitvirtino 3-ioje pozicijoje, o „Kauno Žalgiris“ po šių rungtynių iškėlė A lygos trofėjų. Šio trofėjaus Kauno klubai rankose neturėjo 18 metų.
Kauniečiai sekmadienį istorinį titulą užsitikrino per ekraną stebėdami kaip Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkai patyrė netikėtą pralaimėjimą prieš vilniaus „Riterius“ 0:2.