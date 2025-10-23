„Liverpool“ ir „Chelsea“ smaginosi tuo pačiu rezultatu, o „Bayern“ pasižymėjo jauniausias Čempionų lygos žaidėjas

Po įspūdingo skrydžio ir dviejų pergalių iš eilės Azerbaidžano Agdamo „Qarabag“ klubą ant žemės nutupdė Bilbao „Atletic“ komanda, kuri namie susitvarkė 3:1.
Mincheno „Bayern“ savo aikštėje nepasigailėjo belgų „Club Brugge“ 4:0. Vokiečių ekipoje 14 min. jau antrąjį įvartį pelnė Harry Kane'as – anglas įmušė jau 20-ąjį įvartį per 12 šio sezono mačų ir pagal rezultatyvumą aplenkė tiek Cristiano Ronaldo, tiek ir Lionelį Messi.
Praėjusiame sezone Anglijos rinktinės kapitonas Miunchenui per 50 rungtynių pelnė 41 įvartį.
Be to pirmąjį įvartį belgams 5 min. pelnęs Lennartas Karlas tapo jauniausiu žaidėju Čempionų lygoje, kuris įmušė įvartį.
Jam šiandien yra 17 metų ir aštuoni mėnesiai. Tai debiutinis žaidėjo įvartis, o pirmą kartą jis aikštėje su „Bayern“ ekipos marškinėliais pasirodė šių metų birželio 15 dieną pasaulio klubiniame čempionate.
Savo įspūdingas ir solidžias pergales iškovojo su anglų klubai; „Liverpool“ sutaršė 5:1 vokiečių Frankfurto „Eintracht“, o „Chelsea“ tokiu pačiu rezultatu sudaužė Amsterdamo „Ajax“.
Olandai jau 15 min. žaidė mažumoje, kai raudona kortelė po VAR peržiūros buvo parodyta Kennethui Taylorui.
Sunkią pergalę namie išplėšė nepralaimintis „Real“, nugalėjęs Turino „Juventus“ 1:0. Vienintelį įvartį madridiečiams pelnė anglas Jude'as Bellinghamas 57-ąją mačo minutę.
Nugalėtojai į varžovų vartų pusę smūgiavo net 28 kartus, tuo tarpu italai atsakė vos 13 smūgių.
UEFA Čempionų lygos trečiadienio mačai:
Bilbao „Athletic“ – Agdamo „Qarabag“ 3:1
Stambulo „Galatasaray“ – Bodės „Glimt“ 3:1
„Monaco“ – Londono „Tottenham Hotspur“ 0:0
Bergamo „Atalanta“ – Prahos „Slavia“ 0:0
Miuncheno „Bayern“ – „Club Brugge“ 4:0
Londono Chelsea – Amsterdamo „Ajax“ 5:1
Frankfurto „Eintracht“ – „Liverpool“ 1:5
Madrido „Real“ – Turino „Juventus“ 1:0
Lisabonos „Sporting“ – Marselio „Olympique“ 2:1
