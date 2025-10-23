Aktyviai klubą palaikantis A. Tapinas pranešė, kad „Žalgirį“ iš skandalingosios Vilmos Venslovaitienės perėmus naujajam direktoriui Mindaugui Kasperūnui klubo sąskaitoje buvo viso labo 26 tūkstančiai eurų, o ekipa buvo skolinga net 1,5 milijono.
Taip nutiko dėl netinkamai planuoto biudžeto, į kurį buvo įtrauktos pergalės UEFA Čempionų lygos atrankos turnyre, kurių su treneriu Vladimiru Čeburinu pasiekti nepavyko.
Pasak A. Tapino, verslininkas Tadas Burgaila buvo išreiškęs susidomėjimą investuoti į klubą, o kartu pritraukti ir dar daugiau investuotojų. Visgi tuomet pasivaideno V. Venslovaitienės asmuo.
Kaip teikia A. Tapinas, V. Venslovaitienė pareiškia norinti, kad jos valdomos klubo dalys būtų išpirktos, kas reikštų žymiai didesnes nei 1,5 milijono eurų investicijas. Nors pasiūlymas galiausiai ir buvo pateiktas. V. Venslovaitienė jį atmetė, teigia visuomenininkas.
Nors klubas spalio mėnesio išlaidas ir sugebėjo susimokėti, pinigų tolimesniam egzistavimui tiesiog nėra, rašo A. Tapinas. Klubas „lapkričio 20 dieną pinigų jau nebeturės.“
„Žalgiris“ šauks neeilinį dalininkų susitikimą, kuriame bus sprendžiama klubo ateitis.
Pilnas A. Tapino pranešimas:
Pastaraisiais mėnesiais daug rašau apie Vilniaus “Žalgirį” - raginu prisidėti, ateiti į stadioną, palaikyti klubą, kuris yra mūsų futbolo širdis. Šiandien papasakosiu, kodėl tai itin svarbu dabar.
Sporto legendų Lietuvoje nėra daug. Vilniaus “Žalgiris” viena iš jų. Ir legenda balansuoja ties praraja.
2025 metai klubui buvo ypač sunkūs, griuvo pasitikėjimas, fanai ir žaidėjai nežinojo, kas laukia. Buvusios direktorės Vilmos Venslovaitienės pasitraukimas iškėlė nemalonių klausimų. Dėl jos veiksmų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumentų klastojimo.
Tačiau tai toli gražu ne viskas.
Prieš kelis mėnesius laikinasis klubo direktorius, vėliau išrinktas nuolatiniu, ir vieną kartą jau gelbėjęs “Žalgirį” Mindaugas Kasperūnas paprašė susitikti ir, jei pavyktų, kažkuo padėti. Nesusireikšminu - pagalbos jis prašė iš daugelio žmonių, nes situacija klube yra kritiška.
Pasak jo, sąskaitoje “Žalgiris” turėjo 26 tūkstančius eurų ir “palikimą” - 1.5 milijono eurų skylę biudžete dėl turimų įsipareigojimų ir skolų. Kaip taip nutiko? Nes biudžetas buvo “puikiai” suplanuotas, tikintis, kad Čeburino vedamas “Žalgiris” įveiks pirmąjį Čempionų lygos etapą.
Neįveikė. 1.5 milijono eurų skylė atsivėrė.
Mindaugas kartu su “Pietų 4” ir “Žaliai baltas Vilnius” ištikimaisiais padarė neįtikėtiną žygdarbį - surinko kelis šimtus tūkstančių eurų beprocenčių paskolų ir paramos, kad klubas išgyventų dar mėnesį. Bet taip ilgai tęstis negalėjo.
Jis informavo apie situaciją dalininkus, bet niekas neparodė didelio intereso paskirti klubui daugiau kaip milijoną, suprantant, kad šitie pinigai greičiausiai negrįš.
Pradėjom galvoti, ką daryti. Kreipėmės į futbolui labai neabejingą verslininką Tadą Burgailą, kviesdami gelbėti klubą ir tapti strateginiu investuotoju.
Tadas atsiliepė. Pasiūlė investavimo planą ir ne tik - jis iš karto paskolino reikšmingą sumą ir suteikė klubui dar šiek tiek papildomo laiko.
Kartu su Tadu ir Mindaugu sudėliojom naują modernią klubo reprezentacinę struktūrą. Aš klube būčiau tik visuomeniniais pagrindais. Permainos klube sudomino rėmėjus, vieni jau atėjo, kiti dar svarsto. Su Tadu išnaudojam savo ryšius. Deramės su galimu generaliniu klubo rėmėju ir tai gali tapti vienu didžiausiu sandorių Lietuvos futbolo istorijoje.
Aikštėje komanda irgi atsigavo - naujasis treneris Rolandas Džiaukštas į pagrindą grąžino lietuvius žaidėjus, ir tie skrieja kaip ant sparnų. Rezultatus matot: 6 rungtynės - penkios pergalės ir vienos lygiosios, rungtynėse Kaune - penki lietuviai startinėje sudėtyje. Viskas pasikeitė.
Finansinis klubo gelbėjimo planas irgi aiškus - naujas investuotojas padengia klubo skolas, stabilizuoja situaciją ir mainais gauna naujai išleidžiamų klubo dalių. Tai modelis, veikiantis visame pasaulyje. Tuo pačiu Burgaila nori pritraukti į klubą dar daugiau investuotojų, kad tai nebūtų “vieno žmogaus klubas”, o ambicingų ir šviesų galvų komanda.
Bet tada į sceną vėl grįžta kelias klubo dalis dar turinti Venslovaitienė, ir išreiškia norą - “išpirkit mano dalis, o kartu ir buvusio sporto direktoriaus Nikoličiaus”, iš viso penkias dalis. Ir tikrai ne už simbolinę sumą.
Kas yra absurdas. Klubas turi 1.5 milijono eurų skylę, savivaldybės parama panaudota, aktyvų jokių, faktiškai galima skelbti bankrotą - bet dalys, kurios objektyviai yra bevertės, kažkam dar atrodo kaip aukso kasykla.
Galima, aišku, kalbėti apie klubo potencialą ateityje, bet dar galima kalbėti, jog auditas gali parodyti, jog finansinė situacija dar liūdnesnė. O ta šviesi ateitis gali apskritai neateiti, nes klubas pinigų nebeturi.
Burgaila yra investuotojas ir tai supranta šimtą kartų geriau už mus visus. Bet jis nesupranta, kodėl užuot investavęs ir gelbėjęs skęstantį klubą jis turėtų finansiškai apdovanoti žmogų, kurio vadovavimo laikotarpiu klubas susidūrė su tokio masto finansine krize.
Ir vis tiek jis įtikina save, kad taip bus geriau “Žalgiriui”, ir pateikia Vilmai dalių išpirkimo pasiūlymą. Mano galva, komerciškai nelogišką, bet daugiau nei garbingą. Nes išpirkus dalis Burgailai dar reikėtų ir padengti tą 1.5 milijono eurų.
Ir pasiūlymas atmetamas. Bent jau toks signalas pasiekė klubą. Nes, pasirodo, dar nepakankamai. Čia jau net nebe “auksinis”, o “deimantinis parašiutas”.
Kai noras pasipelnyti tampa aukščiau visko, legendos miršta.
Burgaila mato, kad susitarti neįmanoma, ir pasitraukia iš derybų. Klubas su jo ir LFF pagalba dar sugebėjo susimokėti spalio išlaidas, bet lapkričio 20 dieną pinigų jau nebeturės.
Ir man žiauriai pikta. Gali ten nebūti Burgailos, gali ten nebūti manęs, mes galim likti sirgaliais, gali būti visiškai kiti žmonės, bet jiems turi rūpėti "Žalgiris".
Dar norisi tikėti, kad sveikas protas vis dėlto laimės ir “Žalgirio” interesai bus iškelti aukščiausiai, o Mindaugas Kasperūnas imasi paskutinio žingsnio - planuoja neeilinį dalininkų susirinkimą, kurio metu dalininkai išgirs galimų investuotojų (ne tik Tado Burgailos, gal atsiras ir kitų įmonių ar asmenų, kurie turi laisvą 1.5 milijono eurų vien skoloms padengti ir/ar dar papildomų lėšų dalims išpirkti) pasiūlymus ir turės balsuoti, ar priimti juos ir padidinti klubo dalis. Jo metu taip pat bus siūloma atlikti pilną auditą, kad būtų atsakyta į visus klausimus, kaip buvo valdomas klubas ir kur naudojami pinigai.
Laukite tęsinio, o šiandien klausimas, visų pirma dalininkams, yra paprastas - ar leisime, kad vieno žmogaus godumas nužudytų legendą?