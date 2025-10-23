Lrytas Premium prenumerata tik
Pergalė „Sūduvą“ vėl priartino prie pirmojo trejeto

2025 m. spalio 23 d. 21:38
32-ajame „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos ture susitiko lyderių trejetą vis dar medžiojanti „Sūduva“ ir klausimus dėl išlikimo sprendžianti DFK „Dainava“. Rezultatyviai antrajame kėlinyje žaidę Donato Vencevičiaus auklėtiniai šventė pergalę rezultatu 2:1 (0:0).
Marijampoliečiai rimčiau sukruto kėlinio viduryje – Naurio Petkevičiaus smūgį blokavo alytiškių gynėjai, o Frankline’o Tangiri ir Amoudou Sabo bandymus atrėmė Airidas Mickevičius.
43-iąją minutę varžovą suklaidino ir Nauriui Petkevičiui perdavimą atliko Amaras Haidara, tačiau puolėjui sėkmingai į kamuolį pataikyti nepavyko. Po kelių akimirkų išpuoliu atsakė ir Mergeno Orazovo auklėtiniai, kai į vartus smūgiavo Artiomas Baftalovskis.
Antrosios susitikimo dalies pradžioje tiesiog nuostabią progą turėjo A. Haidara, tiesa, puikiai komandą išgelbėjo A. Mickevičius.
Dar vienos galimybės sulaukęs A. Haidara nesuklydo, nuginklavo dainaviečių vartų sargą ir išvedė „Sūduvą“ į priekį. Lyg to būtų negana, „Dainavos“ trenerių štabas buvo priverstas atlikti keitimą, nes rungtynių negalėjo tęsti įvartį praleidęs A. Mickevičius.
Po keitimo pasirodęs vartininkas Volodymyras Krynskis taip pat buvo priverstas traukti kamuolį iš ginamų vartų tinklo, kai rikošeto pagalba pasižymėjo Henry Uzochukwu.
85-oji minutė buvo paženklinta galingu, o svarbiausia – tiksliu, Walido Dhouibo smūgiu, kuris padėjo sušvelninti marijampoliečių pranašumą. Per likusį laiką daugiau pavojingų progų sukurti prie šeimininkų vartų dainaviečiams nepavyko.
„Sūduva“ su 55 taškai lieka 4-oje pozicijoje, o alytiškių šansai išlikti lygoje dar labiau sumažėjo.
