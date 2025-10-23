Po rasistinio išpuolio vaikų futbolo mače – FIFA vadovo reakcija

San Paulo U12 berniukų čempionato rungtynių antrojo kėlinio pabaigoje po varžovų „Corinthians“ įmušto įvarčio vienas iš šeimininkų ekipos „Manthiqueira“ žaidėjų prisėdo aikštės viduryje ir pradėjo verkti.
Paaiškėjo, kad berniukas buvo rasistiškai užgauliojamas visas rungtynes ir galiausiai psichologiškai palūžo. Rungtynių teisėjas nubėgo iškomunikuoti situaciją komandoms.
Teisėjas sukryžiuotomis rankomis parodė antirasizmo ženklą ir rungtynės buvo nutrauktos. Buvo iškviesta policija, kuri galiausiai sulaikė 41-erių futbolo sirgalę. Po posėdžio moteris buvo paleista jai pritaikius kardomasias priemones.
Rungtynių įraše galima girdėti, kaip tribūnose susirinkę sirgaliai nuolat rėkia, kai teisėjas aiškina komandoms apie tai, kas nutiko ir kokia bus tolimesnė rungtynių eiga.
Mačo raporte teisėjas indikavo, kad ant vaiko buvo nuolat šaukiama, jis vadinamas vardais, kalbama apie jo šeimą, rasę.
„Manthiqueira“ futbolo klubas smerkė tokį priešininkų sirgalių elgesį: „Vakar buvo diena, kuri, nors ją ir norime pamiršti, turi įsirėžti visų atmintyje, – spalio 20-ąją rašė komanda. – Rasizmas negali būti toleruojamas. Ir tik prisiminkite – jiems tik 12 metų!“
Praėjus keletai dienų nuo įvykio į situaciją sureagavo ir FIFA prezidentas Giannis Infantino.
„Esu pasišlykštėjęs matydamas, kaip 12-metis „Manthiqueira“ žaidėjas buvo rasistiškai užgauliojamas U12 San Paulo valstijos čempionate prieš „Corinthians“.
Teisėjas pritaikė „jokio rasizmo“ gestą, kad sustabdytų mačą, ir prieš nusižengusįjį buvo imtasi veiksmų. Giriu teisėją dėl greito, užtikrinto veiksmo – turime pareigą, ypač dėl ateities kartos, išnaikinti rasizmą ir diskriminaciją iš mūsų žaidimą.
Ir toliau būsiu visiškai aiškus šiuo požiūriu – rasizmas ir diskriminacija nėra tiesiog blogis, tai – nusikaltimai. Visi rasizmo incidentai, nesvarbu, stadione ar internete, turi būti pilnai nubausti tiek futbole, tiek ir visuomenėje“, – savo „Instagram“ paskyroje teigė FIFA vadovas.
