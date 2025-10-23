Nors iki čempionato pabaigos dar liko trejos rungtynės, 11 taškų persvarą prieš antroje vietoje esančią „Hammarby“ ekipą turinčių „Mjallby“ futbolininkų jau niekas kovoje dėl titulo nebepavys.
Kadangi jų atstovaujamoje gyvenvietėje stadiono nėra, rungtynes naujieji Švedijos čempionai žaidžia 6500 žiūrovų talpinančiame „Strandvallen“ stadione, kuris yra netoliese įsikūrusiame panašų gyventojų skaičių turinčiame Hallevik kaimelyje.
Įdomu tai, kad prieš 9 metus „Mjallby“ dar žaidė Švedijos trečiojoje pagal pajėgumą lygoje.
Vaikystės svajones įgyvendinusių žaidėjų pasitikti atėjo šimtai žvejų kaimu laikomos gyvenvietės žmonių. Futbolininkai buvo pasitikti neįprastai – jų autobusą lydėjo traktorių, papuoštų geltonomis vėliavomis, konvojus.
„Atėjau pažiūrėti į „Mjallby“ žaidėjus, nes palaikau „Mjallby“. Jie labai geri“, – Švedijos televizijos SVT kalbintas pasakojo komandos spalvomis apsirengęs berniukas.
„Mano širdis daužosi“, – su šypsena droviai pasakojo panašaus amžiaus mergaitė.
Kitą sezoną „Mjallby“ futbolininkai, kurių biudžetas siekia vos 15% daugkartinio šalies čempiono „Malmo“ biudžeto, dalyvaus atrankoje į UEFA Čempionų lygą.
Komandos titulo šventimas yra numatytas lapkričio 9 dieną, kur visa bendruomenė susirinks dar kartą paminėti istorinę pergalę.