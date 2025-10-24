J. Lasickas pajuto gamtos išdaigas: lietuvio klubo mačas Konferencijų lygoje – nutrauktas

„Rijeka“ savo aikštėje priėmė Čekijos Prahos „Sparta“ futbolininkus, bet mačas buvo nutrauktas dėl gamtos išdaigų.
Dėl itin gausiai Kroatijoje prapliupusio lietaus akistata net du kartus buvo sustabdyta pirmajame kėlinyje.
Kėlinio pabaigoje teisėjas priėmė sprendimą apskirtai nutraukti rungtynes – 43-iąją min. abi komandos patraukė į drabužinę ir iš jos į aikštę nebegrįžo.
Akistata buvo nutraukta rezultatui esant 0:0.
Apie šių rungtynių tolimesnį likimą ir mačo pratęsimo datą UEFA turėtų pranešti jau artimiausiu metu.