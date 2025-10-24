Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
SportasFutbolas

J. Lasickas pajuto gamtos išdaigas: lietuvio klubo mačas Konferencijų lygoje – nutrauktas

2025 m. spalio 24 d. 10:10
Lrytas.lt
Kroatijos čempionų titulą ginanti Justo Lasicko atstovaujama „Rijeka“ futbolo ekipa neužbaigė ketvirtadienį namuose vykusių UEFA Europos Konferencijų lygos rungtynių.
„Rijeka“ savo aikštėje priėmė Čekijos Prahos „Sparta“ futbolininkus, bet mačas buvo nutrauktas dėl gamtos išdaigų.
Dėl itin gausiai Kroatijoje prapliupusio lietaus akistata net du kartus buvo sustabdyta pirmajame kėlinyje.
Kėlinio pabaigoje teisėjas priėmė sprendimą apskirtai nutraukti rungtynes – 43-iąją min. abi komandos patraukė į drabužinę ir iš jos į aikštę nebegrįžo.
Akistata buvo nutraukta rezultatui esant 0:0.
Apie šių rungtynių tolimesnį likimą ir mačo pratęsimo datą UEFA turėtų pranešti jau artimiausiu metu.
Justas LasickasUEFA Europos konferencijų lyga

