Kaune ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato burtai

Lietuviams burtai nulėmė patekimą į B grupę, kur jų varžovais bus Ukrainos, Čekijos ir Armėnijos rinktinės.
Primename, kad turnyras kitų metų sausio-vasario mėnesiais vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje, jame dėl titulo rungsis šešiolika rinktinių.
Burtus Kaune traukė Portugalijos ir Europos futsal legenda Ricardinho bei naujasis čempionato ambasadorius, žymus Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis.
Burtų traukimo ceremonijos metu taip pat buvo pristatytas ir naujasis Europos čempionato trofėjus, kurį viena iš komandų vasarį iškels pirmą kartą.
Visos Europos čempionato grupės atrodo taip:
A grupė: Latvija, Kroatija, Sakartvelas, Prancūzija.
B grupė: Lietuva, Armėnija, Čekija, Ukraina.
C grupė: Slovėnija, Baltarusija, Ispanija, Belgija.
D grupė: Italija, Vengrija, Portugalija, Lenkija.
Bilietų prekyba į čempionato rungtynes prasidės jau ateinantį pirmadienį, spalio 27 dieną.
