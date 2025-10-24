Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Kaune ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato burtai

2025 m. spalio 24 d. 13:47
LFF
Kaune penktadienio popietę buvo ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato finalinio etapo burtai, kuriuose savo varžovus sužinojo ir Lietuvos rinktinė.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuviams burtai nulėmė patekimą į B grupę, kur jų varžovais bus Ukrainos, Čekijos ir Armėnijos rinktinės.
Primename, kad turnyras kitų metų sausio-vasario mėnesiais vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje, jame dėl titulo rungsis šešiolika rinktinių.
Burtus Kaune traukė Portugalijos ir Europos futsal legenda Ricardinho bei naujasis čempionato ambasadorius, žymus Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis.
Burtų traukimo ceremonijos metu taip pat buvo pristatytas ir naujasis Europos čempionato trofėjus, kurį viena iš komandų vasarį iškels pirmą kartą.
Visos Europos čempionato grupės atrodo taip:
A grupė: Latvija, Kroatija, Sakartvelas, Prancūzija.
B grupė: Lietuva, Armėnija, Čekija, Ukraina.
C grupė: Slovėnija, Baltarusija, Ispanija, Belgija.
D grupė: Italija, Vengrija, Portugalija, Lenkija.
Bilietų prekyba į čempionato rungtynes prasidės jau ateinantį pirmadienį, spalio 27 dieną.
salės futbolasfutsalburtų traukimo ceremonija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.