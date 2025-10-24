Lenkų sirgaliai sukėlė skandalą: futbolo mače – pareiškimas, kad Vilnius priklauso Lenkijai

Mačą 2:1 laimėjo Lenkijos klubas, bet po akistatos daugelis kalbėjo ne apie veiksmus aikštėje, o tribūnose.
Kaip ir buvo galima tikėtis į Krokuva atvyko gausus būrys Varšuvos „Legia“ sirgalių. Nacionalistinėmis pažiūromis pasižymintys aistruoliai vėl sugebėjo priminti apie save.
Rungtynių metu jie skandavo Ukrainą įžeidžiančias skanduotes, varžovų komandą vadino „sovietinėmis kekšėmis“ bei pridūrė, kad Lvivas priklauso Lenkijai.
Maža to, šiose rungtynėse „Legia“ sirgaliai neužmiršo ir Lietuvos – „sužadinti nacionalistinių jausmų“ jie taip pat buvo iškėlę transparantą, kuriame „spindėjo“ užrašas, kad Vilnius priklauso Lenkijai.
Šiuos sirgalių veiksmus socialinėje erdvėje ir naujienų portaluose pasmerkė vietos žurnalistai.
„Legia“ sirgaliai tokio tiko „pasirodymais“ pasižymi ne pirmą kartą. Prieš daugiau nei dešimtmetį vykusiose futbolo rungtynėse prieš Charkivo „Metalist“ į Ukrainą atvykę Varšuvos klubo aistruoliai taip pat teigė, kad Lvivas ir Vilnius priklauso Lenkijai.
„Man užkliuvo už akių užrašas Wilno ir Lwow. Bet nieko apie jį negalvojau – tiesiog probėgšmais užsifiksavau. Rungtynių metu juk nesidairysi, kas vyksta tribūnose, esi susitelkęs į žaidimą“, – kalbėjo tąsyk rungtynėse teisėjavęs Giedrius Mažeika.
