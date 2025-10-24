Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SportasFutbolas

M. Mikutavičius tapo vienu futbolo klubo savininkų

2025 m. spalio 24 d. 21:54
Lrytas.lt
Žymus dainininkas ir dainų autorius Marijus Mikutavičius nuo šiol aktyviai suksis ir futbole.
Daugiau nuotraukų (9)
54-erių vyras tapo vienu iš futbolo klubo „Ataka“ savininkų, pranešė klubas.
„Kartu su juo į „Ataką“ ateina dar daugiau energijos, idėjų ir tikėjimo mūsų futbolo vizija. Šiandien šią ypatingą akimirką įamžinome su šypsenomis – pradžia naujam, įdomiam etapui! Sveikas prisijungęs prie „Atakos“, Marijau!“ – pranešime rašo „Ataka“.
FK „Ataka“ – vaikų ugdyme specializuojanti organizacija, turinti įvairaus amžiaus futbolo grupes. Tai didžiausias futbolo klubas Vilniuje, kuriame treniruotes lanko 1100 vaikų, skelbia organizacija. „Ataka“ taip pat organizuoja vaikų stovyklas.
Marijonas Mikutavičius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.