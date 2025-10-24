M. Mikutavičius tapo vienu futbolo klubo savininkų

54-erių vyras tapo vienu iš futbolo klubo „Ataka“ savininkų, pranešė klubas.
„Kartu su juo į „Ataką“ ateina dar daugiau energijos, idėjų ir tikėjimo mūsų futbolo vizija. Šiandien šią ypatingą akimirką įamžinome su šypsenomis – pradžia naujam, įdomiam etapui! Sveikas prisijungęs prie „Atakos“, Marijau!“ – pranešime rašo „Ataka“.
FK „Ataka“ – vaikų ugdyme specializuojanti organizacija, turinti įvairaus amžiaus futbolo grupes. Tai didžiausias futbolo klubas Vilniuje, kuriame treniruotes lanko 1100 vaikų, skelbia organizacija. „Ataka“ taip pat organizuoja vaikų stovyklas.