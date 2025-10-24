Tragiška „Žalgirio“ situacija – nauji rėmėjai bijo jungtis, Vilniaus meras kelia spaudimą dalininkams

Dideli finansiniai įsipareigojimai
Komandos vadovas M.Kasperūnas pristatė itin prastą komandos situaciją – skolos siekia beveik milijoną eurų, o dalininkai viską stebi itin pasyviai.
„Mane išrinkus klubo direktoriumi radau keliasdešimt tūkstančių eurų ir gerokai virš milijono eurų įsipareigojimų iki metų galo. Tai nebuvo galutinė suma, vėliau lindo dar įvairūs įsiskolinimai ir ta suma pasiekė pusantro milijono eurų.
Greituoju būdu su „Pietų IV“ ir „Žaliai balto Vilniaus“ atstovais rinkome beprocentes paskolas. Taip pat rinkome paramą iš verslo atstovų, bet metų gale nėra lengva naujų rėmėjų prisitraukti. Beprocenčių paskolų surinkta virš 400 tūkstančių ir dar pridėjus paramą iš viso surinkome virš pusės milijono eurų. Padėjo ir Lietuvos futbolo federacija, padarė avansinį mokėjimą, tai buvo dar kelių šimtų tūkstančių suma.
Šiai dienai „Žalgiris“ turi apie 900 tūkst. eurų įsipareigojimų iki metų galo. Ta problema kartojosi kelis metus, tad atėjo laikas strateginiams pokyčiams. Yra investuotojai, kurie norėtų prisijungti prie klubo ir norėtų tapti naujais dalininkais. Nėra tikslo atimti ar perimti, žmonės nori prisijungti prie dalininkų struktūros ir investuoti pinigus į klubą.
Tam reikalingas dalininkų sutikimas ir čia turime problemą. Per eilę metų susiklostė situacija, kad dauguma dalininkų viską stebi pasyviai ir nieko daryti neplanuoja“, – situaciją pristatė M.Kasperūnas.
Vilniaus meras tikisi, kad spaudimas suveiks
Savivaldybė yra mažasis dalininkas šioje viešojoje įstaigoje, yra didžiausias investuotojas ir be jokios abejonės, kaip Vilniaus merui, man yra svarbu, kas vyksta su mūsų flagmanu ir kokia yra ateitis.
Finansinė padėtis katastrofiška. Dabar svarbu kalbėti, kaip klubą išgelbėti ir užtikrinti finansinio ir administracinio valdymo stabilumą. Galiu pasakyti, kad šių metų Vilniaus finansuoti pinigai, pusantro milijono eurų, jau seniai sunaudoti.
Taip pat esame visiems savo miesto sporto reprezentaciniams klubams nekilnojamo turto mokesčių lengvatą prisitraukti privačius rėmėjus. Vilniaus „Žalgiris“ labai pasyviai naudojosi galimybe pasigauti šią žuvį.
Matyt vienintelis būdas išsigelbėti – klube turi atsirasti naujas strateginis investuotojas, nes dabartinė dalininkų struktūra yra tokia, kad jie yra nenorintys ar negalintys įnešti injekcijas į klubą. Matyt, kad vienintelis kelias kas jau šiek tiek yra nuveikta, naujo strateginio investuotojo atsiradimas.
Šiandien susiduriame su dalies dalininkų veiksmais, kurie blokuoja tokio investuotojo atsiradimą. Tai veda klubą į bankrotą, nes užsiimta pozicija, kad savivaldybė, kaip miestas niekur nedings ir išgelbės ir yra niekur nevedanti. Mes nesame draudimo kompanija, kad kažkas pridirba, pridaro aferų, o mes ateiname ir ištaisome klaidas. Tokia praktika mokesčių mokėtojų pinigais ir morališkai, ir teisiškai yra nelegali.
Mano kvietimas naujus dalininkus išgirsti, kokioje situacijoje yra klubas ir suprasti, kad šviesos nukreiptos į juos. Jų sprendimai ir blokavimai gali lemti, kad „Žalgiriui“ gali būti paskelbti nemokumas ir tų pačių dalininkų įsivaizduojamas valdomas turtas taps niekuo.
Sprendimai turi būti priimti nedelsiant, turi atsirasti investuotojas. Tikiuosi, entuziazmas strateginio investuotojo niekur nedings ir jo nusiteikimas investuoti savo didelius asmeninius pinigus liks.
Vilniaus miesto savivaldybė, kaip dalininkas seka šią situaciją ir mes su savo įsipareigojimais stovime gan tvirtai. Bet savo darbą turi padaryti ir kiti dalininkai ir bent jau netrukdyti tam rezultatui, kuris jau yra pasiektas. Aš „Žalgirį“ matau kaip didelę istorinę vertybę, kuri turi išlikti ir ateities kartoms.
„Žalgiris“ turi išlikti visuomeninis klubas. Niekas negali juo naudotis, kaip savo pasipelnymo, ambicijų ar tikslų instrumentu. Labai tikiuosi, kad tas visuomeninis spaudimas suveiks.
Yra dvi galimybės. Viena, išplėsti dalininkų sudėtį. Šiandien girdime, kad dėl įvairių priežasčių, kai kurie dalininkai tokio sprendimo nesiruošia palaikyti. Dar laiko yra, tikiuosi nuomonės gali pasikeisti.
Antra – kažkuriems dalininkam parduoti savo dalis. Suprantame, kad čia jokios prievartos negali būti, bet matome kas vyksta su pasiūlymais ir jų atmetimais. Tai tiesiog viskas juda, link įsivaizdavimo, kad kažkas kitas viską išspręs, o žmonės, kurie nuvarė klubą iki tokios situacijos tiesiog su savo dalimis turės daug didesnį turtą“, – situaciją aiškino Vilniaus meras.
Nauji rėmėjai bijo jungtis
Pasikeitus valdžiai, prie klubo veiklos vis daug įsitraukia ir visuomenininkas Andrius Tapinas, kuris teigia, jog nemažai investuotojų buvo pasirengę prisijungti prie klubo, tačiau dėl neaiškios finansinės situacijos ir ateities bijo prisijungti prie klubo.
„Mindaugas Kasperūnas tapęs laikinuoju direktoriumi paklausė, ar galėčiau kažkuo padėti, supažindino su situacija. Būtent tuomet pradėjome bendrauti su strateginiu investuotoju – Tadu Burgaila.
Mes turime aiškią viziją, kuri sutampa ir su Mindaugo, kurį Tadas mato kaip nepakeičiamą vadovą. Vizija – skaidrus, lietuviškas klubas. Mūsų darbas yra sukurti tam tikrą reprezentacinę struktūrą, kur tam tikrais pagrindais žinomi žmonės galės prisidėti prie klubo, pritraukdami rėmėjus, kviesdami žmones į stadioną ir padarydami klubą vakarietiškai valdomu.
Su rėmėjais irgi vyksta kalbos. Su vienu jų jau beveik esame pasiekę susitarimą, kuris taptų vienu didžiausiu Lietuvos futbolo istorijoje, bet jis matydamas šią situaciją, yra paprašęs padaryti laikiną pauzę.
T.Burgaila buvo planavęs padengti visas klubo skolas ir gauti papildomų klubo dalių, o iš buvusios vadovės Vilmos Venslovaitienės atėjo lūkestis, kad jos dalys būtų parduotos. T.Burgaila mano, kad jo pinigai turėtų keliauti į klubą, o ne į kišenes žmonių, dėl kurių ši skylė atsivėrė.
Visgi pasiūlymas buvo pateiktas, bet ir jis bus buvo atmestas. Dėl to jis irgi laikinai atsitraukė“, – kalbėjo A.Tapinas.
Laukiantis dalininkų susitikimas
„Žalgirio“ vadovas visas viltis deda į lapkričio 17 dieną laukiantį dalininkų susitikimą, kuriame bus svarstomi įvairūs pasiūlymai dėl „Žalgirio“ ateities.
Norint įgyvendinti naujas idėjas reikalingas daugumos dalininkų sutikimas, tačiau M.Kasperūnas teigia, jog šiai dienai nėra tikras, kad šią daugumą turi. Įvairūs žiniasklaidos atstovai praneša, jog čia procesai pasikeitė dėl Mindaugo Nikoličiaus nuomonės pakitimo, kuris turi 3 klubo dalis.
„Mes labai daug kalbėjomės su M.Nikoličiumi prieš direktoriaus rinkimus. Dabar irgi kalbėjomės, bet užtikrinto atsakymo neturiu. Pasakysiu taip – aiškiai suformuotos daugumos neturiu“, – teigė M.Kasperūnas.
Tuo tarpu kita dalininkė, buvusi klubo vadovė V.Venslovaitienė nebendrauja ne tik su žiniasklaida, bet ir su naujaisiais vadovais. M.Kasperūnas atskleidė, jog ši bendrauja tik per teisininkus.
