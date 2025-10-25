Konferencija
„Bayern“ ir „RB Leipzig“ šventė užtikrintas pergales Vokietijoje

2025 m. spalio 25 d. 22:40
Vokietijos futbolo čempionate šeštadienį smaginosi „RB Leipzig“ ir Miuncheno „Bayern“ ekipos.
„RB Leipzig“ išvykoje 6:0 (4:0) nepasigailėjo „Augsburg“ ekipos.
Visus šešis įvarčius svečių ekipoje pelnė skirtingi futbolininkai.
Tiksliais smūgiais pasižymėjo Yanas Diomande, Romulo Cardoso, Antonio Nusa, Christophas Baumgartneris, Assanas Ouedraogo ir Castello Lukeba.
Tuo tarpu „Bayern“ ekipa taip pat išvykoje 3:0 (0:0) susitvarkė su Menchengladbacho „Borussia“ klubu.
Šeimininkų bėdos prasidėjo 19-ąją minutę, kuomet už grubią pražangą raudona kortele buvo nubaustas Jensas Castropas.
Visgi pirmasis įvartis krito tik 64-ąją minutę, kuomet įvartį pelnė Joshua Kimmichas.
Po 5 minučių „Bayern“ dvigubino persvarą. Po Michaelo Olise perdavimo tiksliu smūgiu pasižymėjo Raphaelis Guerreiro.
75-ąją minutę „Borussia“ turėjo auksinę galimybę mažinti atsilikimą, tačiau Kevinas Stogeris nesugebėjo realizuoti 11 metrų baudinio.
Galiausiai tašką rungtynėse padėjo Lennartas Karlas. Varydamasis kamuolį kelis metrus nuo baudos aikštelės 17-metis vokietis įgavo daugiau erdvės ir atliko įspūdingą smūgį į viršutinį kairįjį vartų kampą.
Vien pergales Vokietijoje skinantis „Bayern“ su 24 taškais pirmauja „Bundesliga“ čempionate, o antrąją vietą su 19 taškų užima „RB Leipzig“ ekipa.
Kiti rezultatai:
Frankfurto „Eintracht“ – „St. Pauli“ 2:0,
„Hamburger SV“ – „Wolfsburg“ 0:1,
„Hoffenheim“ – „Heidenheim“ 3:1,
Dortmundo „Borussia“ – „FC Koln“ 1:0.
