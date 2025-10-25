„Chelsea“ futbolininkai namuose nusileido „Premier“ lygos naujokams

Šeimininkai į priekį išsiveržė dar 4-ąją rungtynių minutę, kuomet po Pedro Neto perdavimo Alejandro Garnacho siuntė kamuolį į vartų tinklą.
Visgi „Sunderland“ rezultatą išlygino 22-ąją minutę. Įvarčių pasižymėjo Wilsonas Isidoras, kuris būdamas šalia vartų pataisė netikslų komandos draugo numerį.
Pergalingą įvartį svečiai pelnė pačioje rungtynių pabaigoje. 3-ąją teisėjo pridėto laiko minutę Chemsdine Talbi kontraatakos metu įbėgdamas į baudos aikštelę sulaukė puikaus Briano Brobbery perdavimo ir vienu lietimu nukreipė kamuolį į vartus.
Į aukščiausią Anglijos lygą sugrįžę „Sunderland“ futbolininkai jau iškovojo 17 taškų ir užima 2-ąją vietą. „Chelsea“ su 14 taškų rikiuojasi 7-oje pozicijoje.