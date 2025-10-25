FK „Kauno Žalgirio“ kelias – nuo paskutinių vietų iki čempionų karūnos

Tiesa, kelias iki trofėjaus buvo ilgas ir sunkus, bet tikslas visada buvo aiškus.
2015-aisiais metais futbolo klubas oficialiai atsirado „Žalgirio“ organizacijoje ir po ilgos pertraukos sugrąžino aukščiausios lygos futbolą į Kauno miestą.
Tiesa, pradžia lengva nebuvo – po neblogo debiutinio sezono, kiti du buvo itin prasti – 2016 ir 2017 m. užimtos paskutinės vietos ir tik dėl įvairiai susiklosčiusių aplinkybių klubas neiškrito iš pajėgiausio šalies diviziono.
2018-aisiais situacija pagerėjo, klubas pasiekė LFF taurės pusfinalį ir A lygoje užėmė 5-ąją vietą, o 2019-aisiais pasinaudojo proga ir debiutavo UEFA Europos lygos atrankoje.
Už aikštės ribų stiprėjant klubo organizacijai pradėjo matytis ir gerėjantys rezultatai – 2020-aisiais komanda pirmą kartą pasidabino Lietuvos čempionato bronzos medaliais, po metų pakartojo tą patį bei pridėjo įveiktą varžovą UEFA turnyro atrankoje.
2022-aisiais FK „Kauno Žalgiris“ įspūdingai užbaigė sezoną ir sugebėjo paskutiniame ture iškovoti sidabro medalius, o dar vienu reikšmingu pokyčiu tapo sugrįžimas į atnaujintą Dariaus ir Girėno stadioną.
Tiesa, po geros serijos nepavyko išvengti ir duobės – 2023-ųjų sezone klubas liko be medalių Lietuvoje ir po penkerių metų pertraukos nepateko į UEFA turnyrų atrankas.
2024-ieji be UEFA turnyrų tapo atspirties tašku, kadangi klubas vėl pasidabino bronzos medaliais Lietuvoje ir vėl iškovojo kelialapį į UEFA Konferencijų lygos atranką.
„Turime vieną tikslą, kurio siekiame ilgai. Nors esame tas jaunas klubas, savo trofėjų lentynoje neturime čempioniško akcento, kurį norėtume iškelti į viršų. Pagrindinis tikslas jau ir šiandien ryte buvo įvardintas žaidėjams. Reikia žiūrėti atsakingai į visas rungtynes, bet sezono gale norime būti laimingi ir užtikrinti, kad mūsų kapitonas kels trofėjų į viršų. Tai būtų mūsų didžiausia svajonė šiais metais“, – 2025-ųjų pradžioje surengtoje spaudos konferencijoje teigė klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
Ir žodžiai tapo realybe. Lietuvos čempionato dešimtmečio lankomumo rekordą sumušęs FK „Kauno Žalgiris“ visą sezoną žygiavo užtikrintai, džiugino futbolo aistruolius, surengė istoriškai geriausią klubo pasirodymą UEFA turnyrų atrankoje bei pasiekė trečią Konferencijų lygos atrankos etapą, o galiausiai viską vainikavo pirmuoju trofėjumi klubo istorijoje.
FK „Kauno Žalgiris“ – 2025 m. „TOPsport“ remiamos A lygos čempionas.