Italijoje lyderiaujantys „AC Milan“ futbolininkai barstė taškus

Milano klubas namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 (1:0) su „Pisa“ klubu.
Šeimininkai į priekį išsiveržė jau 7-ąją rungtynių minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Rafaelis Leao.
Bet persvaros išsaugoti nepavyko. Antrajame kėlinyje gynėjas Koni De Winteras baudos aikštelėje sužaidė su ranka ir buvo paskirtas 11 metrų baudinys į Milano komandos vartus, o jį sėkmingai realizavo Juanas Cuardado.
86-ąją minutę „Pisa“ ekipa sugebėjo išsiveržti į priekį, kuomet M'Bala Nzola nukreipė kamuolį į vartus, bet to pergalei nepakako.
3-ąją teisėjo pridėtą minutę Luka Modričius atliko perdavimą Zachary Athekamei, o šis būdamas toli nuo vartų paleido raketą į apatinį dešinį vartų kampą.
9-ąją pridėto laiko minutę šeimininkai turėjo puikią progą iškovoti pergalę. Alexis Saelemaekersas suklaidinęs būrį varžovų įsiveržė į baudos aikštelę ir atliko techniškai sunkų smūgį, tačiau kamuolys prariedėjo šalia vartų.
Milano ekipa turėdama 17 taškų išlaikė lyderės poziciją, tačiau jau šio turo metu galės jos netekti. Pizos klubas su 4 taškais rikiuojasi 18-oje pozicijoje.