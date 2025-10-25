Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

Moterų futbolo rinktinė žengė į Baltijos taurės finalą

2025 m. spalio 25 d. 09:56
Lrytas.lt
Lietuvos moterų rinktinė penktadienio vakarą pradėjo pasirodymą 2025-ųjų moterų Baltijos taurėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Pusfinalio rungtynėse Tomo Ražanausko auklėtinės Raudondvario stadione 1:0 (1:0) nugalėjo Farerų Salų komandą ir žengė į finalą, kur jų varžovėmis bus Latvijos rinktinė, kuri kitame pusfinalyje 1:0 nugalėjo estes.
Finalas bus žaidžiamas pirmadienio vakarą nuo 18 valandos Raudondvario stadione.
Penktadienio rungtynės prasidėjo didesne teritorine lietuvių persvara ir keliomis pusprogėmis, tačiau pramušti varžovių nepavyko.
Kelis pavojingus išpuolius surengė ir viešnios iš Farerų Salų, tačiau be klaidų žaidė Meda Šeškutė. Visgi, kėliniui artėjant prie pabaigos, lietuvaitėms pavyko išsiveržti į priekį, kai Rimantės Jonušaitės link vartų siųstas kamuolys nuo varžovių vartininkės įskriejo į vartus ir dvikovai įpusėjus lietuvaitės pirmavo 1:0.
Antrame kėlinyje žaidimas vėl buvo apylygis, progų turėjo abi komandos, tačiau kamuolys į vartus daugiau neįskriejo ir Lietuvos rinktinė iškopė į finalą.
Lietuvos moterų futbolo rinktinėBaltijos futbolo taurė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.