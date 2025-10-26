„Manchester City“ patyrė netikėtą pralaimėjimą

Pepo Guardiolos auklėtiniai išvykoje 0:1 (0:1) pripažino Birmingemo „Aston Villa“ pranašumą.
Pergalingas įvartis krito dar 19-ąją minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Matty Cashas.
Erlingas Haalandas paskutinę rungtynių minutę buvo išlyginęs rezultatą, tačiau po VAR peržiūros įvartis buvo atšauktas.
Tuo tarpu čempionate pirmaujantis Londono „Arsenal“ namuose 1:0 (1:0) palaužė Londono „Crystal Palace“.
Vienintelį įvartį pelnė buvęs „Crystal Palace“ puolėjas Eberechi Eze.
Kiti rezultatai:
„Bournemouth“ – „Nottingham Forest“ 2:0,
„Wolverhampton“ – „Burnley“ 2:3,
Liverpulio „Everton“ – Londono „Tottenham Hotspur“ 0:3.
Manchester CityAston VillaLondono Arsenal
Rodyti daugiau žymių