SportasFutbolas

Čempionų krachas: „Liverpool“ patyrė ketvirtą pralaimėjimą paeiliui

2025 m. spalio 26 d. 00:09
Lrytas.lt
Anglijos „Premier“ lygos čempionai „Liverpool“ šeštadienį nacionaliniame čempionate patyrė ketvirtąjį pralaimėjimą paeiliui.
Arne Sloto auklėtiniai išvykoje 2:3 (1:2) nusileido „Brentford“ ekipai.
„Brentford“ įvarčių sąskaitą atsidarė jau 5-ąją rungtynių minutę. Michaelis Kayode atliko įspūdingą išmetimą iš užribio į baudos aikštelę, kurioje Kristofferis Ajeras su galva nukreipė kamuolį už savęs, o Dango Ouattara jau krisdamas nukreipė kamuolį į vartus.
Antrąjį įvartį šeimininkai pelnė 45-ąją minutę. Mikkelis Damsgaardas atliko nuostabų perdavimą į priekį, kur nepavejamas Kevinas Schade atsidūrė vienas prieš vartininką ir atliko tikslų smūgį.
Teisėjas pirmajame kėlinyje pridėjo 3 papildomas žaidimo minutes, tačiau jau 5-ąją pridėto laiko minutę Milošas Kerkezas sugebėjo pelnyti įvartį.
60-ąją minutę „Brentford“ atstatė 2 įvarčių pranašumą. Virgilas van Dijkas pažeidė taisykles, o po VAR peržiūros buvo nuspręsta, jog olandas tai padarė baudos aikštelėje ir buvo paskirtas 11 metrų baudinys į „Liverpool“ vartus.
Baudinį stojo realizuoti Igoris Thiago. Brazilas pergudravo Giorgį Mamardašvilį ir pelnė jau 6-ąjį savo šio sezono įvartį.
89-ąją minutę svečiai rezultatą sušvelnino. Dominikas Szoboszlai‘us perėmė kamuolį ir atliko perdavimą į baudos aikštelę, kur Mohamedas Salah pasitaisęs kamuolį nukreipė šį į viršutinį dešinį vartų kampą.
Kitose rungtynėse „Manchester United“ 4:2 (2:0) namuose palaužė „Brighton“ ekipą.
Šeimininkų gretose du įvarčius pelnė Bryanas Mbeumo, po kartą pasižymėjo Matheusas Cunha ir Casemiro.
„Brighton“ ekipoje įvarčius pelnė Danny Welbeckas ir Charalampos Kostoulas.
