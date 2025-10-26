Lrytas Premium prenumerata tik
Daug laiko pasireikšti negavęs G. Gineitis šventė pergalę

2025 m. spalio 26 d. 18:06
Lrytas.lt
Italijos futbolo čempionate „Serie A“ Gvidas Gineitis aikštėje pasirodė tik po keitimo, tačiau džiaugėsi pergale.
Lietuvio atstovaujamas „Torino“ klubas namuose 2:1 (0:1) palaužė „Genoa“.
Svečiai išsiveržė į priekį 7-ąją minutę, kuomet Mortenas Thorsby pasiuntė kamuolį į vartus.
Turino klubas atsilikinėjo iki pat 63-osios minutės. Tiesa, tuomet ir vėl pasižymėjo „Genoa“ žaidėjas. Svečių nelaimei, Stefano Sabellio nukreipė kamuolį į savų vartų tinklą.
G.Gineitis aikštėje pasirodė 73-ąją minutę, o pergalingas įvartis krito jau 90-ąją minutę. Po pakelto kampinio Guillermo Maripanas atliko galingą ir neatremiamą smūgį.
„Torino“ futbolininkai turėdami 11 taškų rikiuojasi 11-oje vietoje, o „Genoa“ su 3 taškais užima paskutinę, 18-ąją poziciją.
Gvidas Gineitis Torino Genoa
