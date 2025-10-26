Nepaisant VAR keltų galvos skausmų, „Real“ šventė pergalę pirmajame sezono „El Clasico“

Xabi Alonso auklėtiniai namuose 2:1 (2:1) palaužė „Barcelona“.
Praėjus vos 2 minutėms Lamine’as Yamalis gindamasis pakišo koją Vinicius ir teisėjas nieko nelaukdamas skyrė 11 metrų baudinį. Visgi po didelių „Barcelona“ žaidėjų protestų epizodas buvo peržiūrėtas ir teisėjas pakeitė savo sprendimą.
„Real“ įvartį pelnė 12-ąją minutę. Arda Guleras išprovokavo varžovo klaidą ir kamuolys nukrito Kylianui Mbappe. Prancūzas stovėjo per kelis metrus nuo baudos aikštelės ir atliko įspūdingą galingą smūgį į dešinįjį vartų kampą.
Visgi teisėjas vėl pasitelkė VAR peržiūra, per kurią nustatė prancūzo nuošalę ir įvartį atšaukė.
Galiausiai 22-ąją minutę K.Mbappe mušė legalų įvartį. Jude‘as Bellinghamas pastebėjo baudos aikštelės link bėgantį prancūzą ir puolėjas aplenkęs varžovus atsidūrė vienas prieš vartininką ir pelnė nesunkų įvartį.
Nepaisant to, jog „Real“ visiškai dominavo pirmajame kėlinyje, A.Guleras 38-ąją minutę suklydo šalia savo vartų ir svečiams perėmus kamuolį Ferminas Lopezas pelnė įvartį.
Prabėgus vos 5 minutėms „Real“ vėl išsiveržė į priekį. Vinicius iš kairiojo krašto pakėlė aukštą kamuolį į baudos aikštelę, kur Ederis Militaro laimėjo oro dvikovą ir pasiuntė kamuolį Jude‘ui Bellinghamui, kuris būdamas prie pat vartų siuntė kamuolį į vartų tinklą.
Ericas Garcia sužaidė ranka baudos aikštelėje ir teisėjas paskyrė 11 metrų baudinį. Visgi „Barcelona“ vartų sargas Wojciechas Szczęsny atspėjo kur smūgiuos K.Mbappe ir atlaikė prancūzo smūgį.
Ne iš pačios gražiausios pusės pasirodė Vinicius. Brazilas 72-ąją minutę buvo pakeistas, o puolėjas akivaizdžiai reiškė nepasitenkinimą tokiu Xabi Alonso sprendimu. Vinicius keikdamasis iš lėto palikinėjo aikštelę ir šaukdamas ant trenerių iškart patraukė rūbinės link.
Jau 9-ąją teisėjo pridėtą minutę Pedri neatlaikė nervai ir eilinę pražangą užsidirbęs „Barcelona“ saugas užsidirbo antrą geltoną kortelę ir buvo išvarytas iš aikštės.
Tuo pačiu momentu Vinicius susikvirčijo su visu varžovų atsarginiu suoliuku ir kylo didžiulis apsistumdymas, kuris baigėsi parodyta geltona kortele atsarginiam „Real“ vartininkui Andrejui Luninui.
Rungtynių teisėjui paskelbus rungtynių pabaigą abiejų komandų futbolininkai vėl kibo vieni kitiems į atlapus, tačiau aistros greitai buvo užgesintos.
Antrajame kėlinyje svečiai kur kas ilgiau kontroliavo kamuolį, tačiau daugiau ir pavojingesnes progas kūrėsi „Karališkasis“ klubas.
Rungtynių metu dar K.Mbappe su J.Bellinghamu po kartą siuntė kamuolį į vartus, tačiau įvarčiai buvo iškart atšaukti dėl nuošalių.
„Real“ ekipa išlaikė lyderių poziciją. Xabi Alonso auklėtiniai yra surinkę 27 taškus, o katalonai žygiuoja su 22 taškais antroje vietoje.
