PSG Prancūzijoje susigrąžino lyderių poziciją

Luiso Enrique auklėtiniai išvykoje 3:0 (2:0) įveikė „Brest“ ekipą.
29 ir 39 minutėmis tiksliais smūgiais pasižymėjo krašto gynėjas Achrafas Hakimi, kuriam tai buvo pirmieji įvarčiai šį sezoną.
Tašką rungtynėse padėjo 20-metis PSG talentas Desire’as Doue. Puolėjas 6-ąją teisėjo pridėto laiko minutę po puikaus Warreno Zaire-Emery perdavimo išbėgo į greitą ataką ir nuginklavo varžovų vartininką.
PSG po 9 turų turi 20 taškų ir užima pirmąją vietą. Antroje vietoje žengia „Lens“ ekipa su 19 taškų, o 18 taškų turintys „Marseille“ futbolininkai užima trečiąją poziciją.
