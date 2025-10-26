Lrytas Premium prenumerata tik
Vilniaus „Žalgiris“ įveikęs šiauliečius dar labiau priartėjo prie medalių

2025 m. spalio 26 d. 20:44
Lrytas.lt
Centrinės 33-iojo „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos rungtynės vyko Vilniuje, kur susitiko vietos „Žalgiris“ ir FA „Šiauliai“. Liviu Antalio vedami žalgiriečiai iškovojo pergalę rezultatu 1:0 (1:0).
Susitikimo pradžioje ekipos apsikeitė pavojingais išpuoliais. Šiauliečių atakos smaigalyje atsidūręs Eligijus Jankauskas du kartus bandė nuginkluoti Carlosą Olsesą, tačiau sėkmingai žaidė vartų sargas. Netrukus po Jurijaus Kendyšo smūgio darbo turėjo vartininkas Gustas Baliutavičius, o Giedrius Matulevičius iš puikios padėties į vartus nepataikė.
Kiek vėliau Danielis Romanovskis idealiu perdavimu surado Nedą Garbaliauską, bet puolėjas tikslaus smūgio atlikti nesugebėjo.
26-ąją minutę L. Antalis pelnė įvartį septintose rungtynėse iš eilės – kamuolį gavęs rumunas sėkmingu lietimu jį pasitvarkė ir pasiuntė į vartų tinklą.
Prasidėjus antrajam kėliniui kilo sumaištis šiauliečių baudos aikštelėje, tačiau Saulės miesto komandos gynėjai sugebėjo blokuoti Motiejaus Burbos smūgį.
Sužaidus kiek daugiau nei 20 minučių antroje susitikimo dalyje žalgiriečių vartininko budrumą tolimu bandymu patikrino Eligijus Jankauskas.
Rolando Džiaukšto treniruojama ekipa su 59 taškais išlieka trečioje pozicijoje, o šiauliečių sąskaitoje – 50 taškų ir penktoji vieta. „Šiaulių“ ekipa nebeturi net teorinių vilčių pavyti Vilniaus ekipos ir nebekovoja dėl vietos europiniame turnyre.
Vilniaus ŽalgirisŠiaulių futbolo klubasA lyga

