Gaila: moterų futbolo rinktinė Baltijos taurės finale nusileido Latvijai

Finalinėse jo rungtynėse Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė 0:3 (0:0) pralaimėjo Latvijos komandai ir užėmė turnyre antrą poziciją.
Priminsime, kad pusfinaliuose Lietuvos ir Latvijos rinktinės identiškais rezultatais 1:0 buvo nugalėjusios atitinkamai Farerų Salų bei Estijos rinktines.
Trečią vietą turnyre iškovojo Estijos futbolininkės, kurios kovoje dėl bronzos 2:0 pranoko Farerų Salų komandą.
Tuo tarpu finalinis turnyro mačas prasidėjo didesne lietuvaičių persvara. Jos daugiau buvo su kamuoliu ir aktyviau rezgė išpuolius prie varžovių vartų, tačiau pasižymėti tiksliu smūgiu nepavyko.
Kėliniui įsibėgėjant savo galimybių susikūrė ir viešnios iš Latvijos, tačiau ir joms stigo tikslumo, tad pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių 0:0.
Antrasis kėlinys irgi prasidėjo apylygiai, kamuolį panašiai kontroliavo abi komandos, tačiau viską nulėmė dešimties minučių atkarpa. Per ją latvės du kartus pasiuntė kamuolį į Medos Šeškutės ginamus vartus ir taip susikūrė dviejų įvarčių persvarą.
Per likusį laiką Lietuvos rinktinė dar bandė pasižymėti, tačiau latvės sėkmingai gynėsi, o mačo pabaigoje pasižymėjo ir trečią kartą bei iškovojo titulą.