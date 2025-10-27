Turino „Juventus“ atleidžia trenerį

Kaip praneša žurnalistas Fabrizio Romano, „Juventus“ treneris Igoris Tudoras šįryt buvo informuotas, kad yra atleidžiamas.
I. Tudorą laikinai trenerio poste pakeis jo asistentas Massimo Brambilla.
Šiuo metu su 3 pergalėmis per pirmąsias 8 rungtynes Italijos „Serie A“ čempionate „Juventus“ turnyrinėje lentelėje žengia aštuntoje vietoje.
Paskutinį kartą pergalę „Juventus“ iškovojo prieš daugiau nei mėnesį, kai rugsėjo 13-ąją namuose palaužė Milano „Inter“ futbolininkus. Vėliau sekė penkios lygiosios iš eilės, o po jų – trys pralaimėjimai. Sekmadienį, spalio 26-ąją, klubas išvykoje pralaimėjo Romos „Lazio“ ekipai.
UEFA Čempionų lygoje buvo sužaista lygiosiomis su Dortmundo „Borussia“ ir „Villarreal“ bei pralaimėta Madrido „Real“.
I. Tudoras klube dirbo nuo šių metų kovo.