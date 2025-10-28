Lrytas Premium prenumerata tik
SportasFutbolas

„Atletico“ futbolininkai iškovojo svarbią pergalę Sevilijoje

2025 m. spalio 28 d. 08:22
Lrytas.lt
Madrido „Atletico“ futbolininkai pirmadienį Ispanijos futbolo čempionate „La Liga“ iškovojo svarbią pergalę, kuri leido pakylėti klubui į 4-ąją vietą.
Diego Simeone auklėtiniai išvykoje 2:0 (2:0) įveikė Sevilijos „Real Betis“ futbolininkus.
Pirmasis įvartis krito jau 3-ąją rungtynių minutę. Giuliano Simeone baudos aikštelės prieigose pasitiko atskriejantį kamuolį ir neleidęs jam nusileisti ant žemės atliko smūgį. Pažemę paleidęs kamuolį puolėjas pataikė į dešinį apatinį vartų kampą ir išvedė svečius į priekį.
Pirmojo kėlinio pabaigoje „Atletico“ pasižymėjo antrą kartą. Kontraatakos metu Alexas Baena atliko puikų smūgį į dešinį viršutinį vartų kampą ir nepaliko vilčių varžovų vartų sargui.
Madrido klubas po 10 turų turi 19 taškų ir pakilo į 4-ąją vietą. „Real Betis“ su 16 taškų rikiuojasi 6-oje pozicijoje.
Madrido AtleticoReal BetisIspanijos futbolo čempionatas
