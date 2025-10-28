​Vaikų futbolo treniruotėje šaudynes sukėlę vyrai teistumo neatsikratė

Šūviais pasibaigęs incidentas įvyko 2023 metų lapkritį Panevėžio centre esančiame futbolo stadione. Apie 16 val. prie vaikų futbolo treniruotę stebinčio panevėžiečio ėmė artintis du iš matymo pažįstami vyrai, kurie pradėjo jį užgaulioti, o M. J. – grasinti peiliu. Pajutęs grėsmę vyras išsitraukė legaliai laikomą pistoletą ir perspėjo, kad panaudos ginklą. Kadangi kaltinamieji į perspėjimus nekreipė dėmesio ir vienas jų iš užančio išsitraukė daiktą, panašų į pistoletą, panevėžietis iššovė du kartus į žemę, o trečiu šūviu pataikė Ž. Š. į koją.
Šūvius išgirdę futbolo treneriai nutraukė treniruotę, aikštėje besitreniravusius vaikus nuvedė tolyn. Apšaudyti užpuolikai pasišalino, o pistoleto savininkas iškvietė policiją, pranešė apie ginklo panaudojimą.
Dėl šio įvykio ikiteisminį tyrimą atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, o tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.
Atliekant tyrimą įtarimai buvo pareikšti visiems trims asmenims – ginklo savininkui ir jį puolusiems vyrams. Nustačius incidento aplinkybes ir konstatavus, kad ginklas buvo panaudotas esant būtinajai ginčiai, ikiteisminis tyrimas pistoleto savininko atžvilgiu buvo nutrauktas.
Šių metų liepą bylą išnagrinėję Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai abu teisiamuosius pripažino kaltais pagal Baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnį. M. J. pripažintas kaltu ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, nes per kratą jo namuose policijos pareigūnai rado nedidelį kiekį kanapių.
Ž. Š. subendrinus skirta 1 metų 5 mėnesių, o M. J. – 1 metų 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmės. Bausmės atlikimo metu abiem nuteistiesiems skirta intensyvi priežiūra, kurios metus jie įpareigoti naktimis būti namuose ir neatlygintinai išdirbti po 100 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose.
Nuosprendį abu nuteistieji apeliacine tvarka apskundė Panevėžio apygardos teismui, prašydami juos išteisinti. Tačiau gerų žinių nesulaukė ir ten. Spalio 23 dienos nutartimi aukštesnės instancijos teismas jų skundus atmetė, palikęs galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį.