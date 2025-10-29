Stringantis „Liverpool“ baigė savo kelionę ir „Carabao“ taurėje

Arne Sloto auklėtiniai namuose 0:3 (0:2) nepasipriešino Londono „Crystal Palace“ ekipai.
Liverpulis į rungtynes žengė pagrinde remdamasis, o tai atsispindėjo ir aikštelėje, kurioje dominavo svečiai.
Pirmieji įvarčiai pirmojo kėlinio pabaigoje, kuomet du kartus tiksliai smūgiavo Ismaila Sarras.
79-ąją minutę šeimininkų situacija tapo dar prastesnė, kuomet raudona kortele buvo nubaustas Amara Nallo, o po 9 minučių tašką rungtynėse padėjo Yeremi Pino.
Iš „Carabao“ taurės iškrito ir Londono „Tottenham Hotspur“, kurie išvykoje 0:2 (0:1) neatsilaikė prieš „Newcastle United“.
Nugalėtojams įvarčius pelnė Fabianas Scharas ir Nickas Woltemade’as.
Kiti rezultatai:
Londono „Arsenal“ – „Brighton“ 2:0,
„Swansea City“ – „Manchester City“ 1:3,
„Wolverhampton“ – Londono „Chelsea“ 3:4.
