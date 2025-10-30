G. Gineitis Italijos čempionate susigrąžino startinio žaidėjo vietą

„Torino“ ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Bologna“ klubu.
G.Gineitis rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje ir aikštelėje buvo iki 57 minutės.
Lietuviui tai buvo pirmasis pasirodymas starte nuo rugpjūčio 25 dieną patirto pralaimėjimo 0:5 Milano „Inter“ klubui.
Nuo to laiko G.Gineitis 4 kartus nepasirodė aikštėje, o 4 kartus kylo nuo suolo, bet nežaisdavo daugiau nei 18 min.
Turino klubas iškovojęs 12 taškų užima 11-ąją poziciją „Serie A“ čempionate. „Bologna“ su 15 taškų užima 6-ąją vietą.
