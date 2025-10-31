Neįtikėtinas pasirodymas: Lietuvos 17-mečių futbolo rinktinė nugalėjo Angliją!

Antrame susitikime Nerijaus Mačiulio treniruojama rinktinė susitiko su Anglijos futbolininkais ir pasiekė puikią pergalę, kai nugalėjo varžovus 1:0 (1:0).
Pirmame mače lietuviai 0:2 neprilygo Švedijai, o pirmadienį pasirodymą atrankoje baigs susitikimu su turnyro šeiminkais škotais.
Pirmas dvi vietas užėmusios komandos pavasarį pratęs kovą A divizione ir varžysis dėl patekimo į Europos čempionato finalį etapą, trečią ir ketvirtą vietą užėmusios ekipos pavasarį rungsis B diviziono kovose.
Penktadienio susitikimas lietuviams prasidėjo itin pakiliai. Kėliniui beveik įpusėjus sėkmingai prie varžovų vartų sužaidė Lietuvos rinktinės gynėjas Tomas Jonyla, po kurio smūgio kamuolys skriejo į Anglijos rinktinės vartų tinklą ir lietuviai išsiveržė į priekį 1:0.
Nerijaus Mačiulio auklėtiniai likusią kėlinio dalį sėkmingai gynėsi nuo oponentų bandymų ir po pirmo kėlinio turėjo minimalų pranašumą.
Antroje rungtynių pusėje lietuvaičiai toliau sėkmingai gynė savo vartus ir neleido varžovams pasižymėti. Nors Anglijos rinktinė ir siekė pramušti mūsiškių gynybą, lietuviai atkakliai gynėsi, išlaikė pergalingą pranašumą ir pasiekė puikią pergalę.
UEFA Europos vaikinų U17 čempionato atrankos statistika