„Arsenal“ toliau tvirtina pozicijas viršūnėje, „Manchester United“ tenkinosi lygiosiomis

„Raudonieji svečiai“ buvo priekyje, bet mačo pabaigoje turėjo tenkintis lygiosiomis 2:2 (1:0) „Nottingham Forest“ klubu.
„Manchester United“ į priekį 34-ąją minutę išvedė galva kamuolį į vartus po kampinio situacijos pasiuntęs Casemiro.
Vos prasidėjus antram kėliniui sekė du greiti šeimininkų įvarčiai – Morganas Gibbsas-White’as 48-ąją minutę išlygino rezultatą, o po dviejų minučių laiku ir vietoje prie varžovų vartų atsidūręs Nicolo Savona išvedė „Forest“ ekipą į priekį.
„Manchester United“ nuo pralaimėjimo išgelbėjo 81-ąją minutę rezultatą išlyginęs Amadas Diallo.
Tašką iškovoję „Raudonieji velniai“ kol kas rikiuojasi penkti, bet jų konkurentai dar žais šio turo rungtynes.
Tuo metu lygos lyderė Londono „Arsenal“ savo kraitį papildė dar trimis taškais. Londono klubas šeštadienį svečiuose 2:0 pranoko „Burnley“ ir su 25 taškais šeimininkauja lentelės viršuje.