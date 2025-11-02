Lrytas Premium prenumerata tik
„Inter“ sulaukė fantastiškos varžovų dovanos – pergalę lėmė įvartis į savus vartus mačo pabaigoje

2025 m. lapkričio 2 d.
Italijos futbolo čempionų titulą ginanti Milano „Inter“ ekipa sekmadienį kovoje dėl pergalės turėjo pavargti.
Italų milžinas svečiuose tik po dramatiškos kovos 2:1 (1:1) įveikė čempionato autsaiderę „Verona“ ekipą.
Ankstyvu įvarčiu rungtynes pradėjęs „Inter“ vėliau atsipalaidavo ir atidavė iniciatyvą varžovams, kurie pirmojo kėlinio viduryje išlygino rezultatą, o po dešimties minučių nepasinaudojo puikia proga išsiveržti į priekį.
Veronos mieste pliaupęs lietus Milano klubo žaidimui kokybės nepridėjo. Svečiai bandė atakuoti varžovų vartus, bet pavojingų situacijų trūko.
Vis dėlto dovanos čempionai sulaukė pačioje mačo pabaigoje 93-iąją minutę kamuolį į savus vartus galva netyčiomis nukreipė Martinas Frese ir tai lėmė dramatišką „Inter“ futbolininkų pergalę.
Po šio laimėjimo Milano komanda su 21 tašku rikiuojasi trečia, „Verona“ (penki taškai) užima 18-ąją vietą.
