Sportas

„Kauno Žalgiris“ palaužė varžovus dramatiškoje penkių įvarčių fiestoje

2025 m. lapkričio 2 d. 16:15
Lrytas.lt
35-asis „TOPsport“ remiamos A lygos turas startavo „Kauno Žalgirio“ ir „Panevėžio“ akistata. Rezultatyviose rungtynėse žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3:2 (1:1).
Susitikimas sėkmingiau prasidėjo žalgiriečiams, kurių vairą dėl vyriausiojo trenerio Eivino Černiausko diskvalifikacijos perėmė Algis Jankauskas. Jau 4-ąją minutę Jairas Tavaresas pakovojo dėl kamuolio, jį perdavė jaunajam puolėjui Tomui Stelmokui, o šis tiksliu smūgiu pelnė savo pirmąjį įvartį čempionate ir išvedė šeimininkus į priekį.
Kėlinio viduryje išpuoliu atsakė panevėžiečiai – Salomonas Kouadio pykštelėjo stipriai, tačiau vieną iš kauniečių gynėjų kliudęs kamuolys skriejo virš skersinio. Kiek vėliau legionierius dar kartą pabandė laimę iš toli, tačiau kamuolys skriejo tiesiai į Deividą Mikelionį.
39-ąją minutę puikiai ataką sukombinavo panevėžiečiai. Lucas de Vega tiksliu perdavimu iš aikštės gilumos surado Ariagnerį Smithą, šis kamuolį perdavė Kwadwo Asamoah, o saugas nuginklavo žalgiriečių vartų sargą.
Sužaidus 20 minučių antroje susitikimo dalyje pasižymėjo kauniečiai – Amine’as Benchaibas įsirašė dar vieną rezultatyvų perdavimą, o kamuolį į tuščius vartus pasiuntė Jairas Tavaresas.
71-ąją minutę ataką rezultatyviai užbaigė Rolando Vrabeco auklėtiniai – Ernestas Veliulis perdavė kamuolį Isaacui Asantei, kuris tiksliai smūgiavo į tolimąjį apatinį vartų kampą ir išlygino rezultatą.
Baigiantis rungtynėms žalgiriečių pergalę nulėmė dar viena sėkminga ataka. Pergalingą įvartį po Tautvydo Burdzilausko perdavimo pelnė A. Benchaibas.
„Kauno Žalgiris“ sąskaitą papildė dar trimis taškais, tuo metu „Panevėžys“ su 46 taškais rikiuojasi 6-oje pozicijoje.
Kauno Žalgirisfutbolo klubas PanevėžysA lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas".