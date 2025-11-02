Maksimali futbolo intriga: „Hegelmann“, „Žalgiris“ ar „Sūduva“ – kas iš jų nekeliaus į Europą?

Kauno „Žalgiris“ pirmą kartą tapo Lietuvos čempionu, Alytaus „Dainava“ iškris į pirmąją lygą, o Vilniaus „Riteriai“ žais perėjimo rungtynes su Klaipėdos „Neptūnu“. Tai jau yra nepakeičiama.
Iki Lietuvos futbolo A lygos varžybų pabaigos likus dviem turams, aiškios pirmąją, devintąją ir dešimtąją vietas užimsiančios komandos. Tuo tarpu kitos komandos dar nebaigė kovos, o svarbiausia kova vyksta dėl sidabro bei bronzos medalių ir dviejų kelialapių į Konferencijos lygos atrankos varžybas.
Kurios dvi komandos 2026 metų vasarą žais Konferencijos lygos atrankoje, gali paaiškėti jau šį sekmadienį, priešpaskutiniame 35-ajame ture. Jei lapkričio 2-ąją atsakymai nebus gauti, reikės laukti paskutiniojo turo rungtynių, kurios bus žaidžiamos lapkričio 8 dieną (šeštadienį).
Kova dėl kelialapių į Konferencijos lygą
2. „Hegelmann“ – 64 taškai
Likusios rungtynės: Vilniaus „Žalgiris“ (svečiuose), „Sūduva“ (namie).
3. Vilniaus „Žalgiris“ – 59 taškai
Likusios rungtynės: „Hegelmann“ (namie), „Panevėžys“ (svečiuose).
4. „Sūduva“ – 58 taškai
Likusios rungtynės: „Šiauliai“ (namie), „Hegelmann“ (svečiuose).
Į antrąją ir trečiąją vietas pretenduoja trys komandos. Geriausioje padėtyje yra Kauno rajono „Hegelmann“, kuris per 34 rungtynes surinko 64 taškus ir, likus dviem turams iki varžybų pabaigos, užima antrąją vietą.
Trečiąją vietą užimantis Vilniaus „Žalgiris“ atsilieka 5 taškais, ketvirtąją vietą užimanti Marijampolės „Sūduva“ – 6 taškais.
Iš pirmo žvilgsnio, „Hegelmann“ padėtis – labai tvirta. Tačiau per du paskutiniuosius turus Kauno rajono komanda susitiks su abiem ekipomis, kurios jai alsuoja į nugarą.
Jei „Hegelmann“ pralaimėtų ir „Žalgiriui“, ir „Sūduvai“, o vilniečiai ir marijampoliečiai įveiktų kitus varžovus („Žalgiris“ – „Panevėžį“, „Sūduva“ – „Šiaulius“), „Hegelmann“ nukristų į ketvirtąją vietą.
„Hegelmann“ ir „Sūduvai“ surinkus vienodai taškų, Marijampolės ekipa užimtų aukštesnę vietą dėl geresnių rezultatų tarpusavio rungtynėse. Suvalkiečiai šį sezoną pakaunės futbolininkus įveikė visus tris kartus.
„Hegelmann“ pagal tarpusavio rungtynes turi pranašumą prieš „Žalgirį“. Tai gali praversti kovojant dėl antrosios vietos: jei žalgiriečiai laimėtų abejas rungtynes, o „Hegelmann“ sužaistų lygiosiomis su „Sūduva“, sidabro medalius laimėtų Kauno rajono klubas.
Savo ruožtu „Žalgiris“ turi pranašumą prieš „Sūduvą“. Jei šios komandos surinktų vienodai taškų, bronzos medaliai ir kelialapis į Konferencijos lygos atranką būtų įteikti vilniečiams (kovojant dėl antrosios vietos lygybės tarp šių komandų būti nebegali).
Jei sekmadienį „Žalgiris“ laimėtų, o „Sūduva“ pralaimėtų, abiejų europinių kelialapių likimas būtų išspręstas – už borto liktų Marijampolės komanda. Tiesa, ir tuo atveju iki paskutiniojo turo liktų neaišku, kuri komanda – „Hegelmann“ ar „Žalgiris“ – iškovos sidabro medalius, o kuriai iš jų liks bronza.
Jei „Hegelmann“ sekmadienį iškovos bent tašką, užsitikrins antrąją vietą, o trečiosios vietos klausimas bus sprendžiamas paskutiniame ture.
Nors „Sūduva“ yra ketvirta, net ir marijampoliečių likimas yra jų pačių rankose. Jei Suvalkijos komanda laimės abejas rungtynes, jau bus nesvarbu, kaip tarpusavyje sužais „Žalgiris“ ir „Hegelmann“.
Kas jau paaiškėjo?
Čempiono vardą užsitikrinęs Kauno „Žalgiris“ kitų metų vasarą debiutuos Čempionų lygos atrankos turnyre.
Konferencijos lygos atrankos varžybose Lietuvai skirtos trys vietos. Pirmąjį kelialapį iškovojo rugsėjo pabaigoje Lietuvos taurės finalo rungtynes laimėjęs „Panevėžys“.
Paskutinę dešimtąją vietą užimanti ir pakilti nebegalinti Alytaus „Dainava“ iškris į pirmąją lygą. A lygoje alytiškius pakeis jau prieš kelias savaites pirmosios lygos čempiono vardą užsitikrinęs Vilniaus rajono „Transinvest“ klubas. „Transinvest“ grįš į A lygą po metų pertraukos, o „Dainava“ žemyn krenta po trijų A lygoje praleistų sezonų.
A lygoje priešpaskutinę vietą užimantys Vilniaus „Riteriai“ žais perėjimo mačą su pirmosios lygos vicečempionais. Pirmojoje lygoje antrąją vietą penktadienį užsitikrino Klaipėdos „Neptūnas“.
Komandų, kurios A lygoje šiuo metu užima nuo penktosios iki aštuntosios vietos, galutinės pozicijos dar nėra aiškios. Likus dviem turams penkti yra „Šiauliai“ (50 taškų), šeštas – „Panevėžys“ (46), septintas – Telšių „Džiugas“ (42), aštunta – Gargždų „Banga“ (38).
Įdomu, kad šios komandos išsidėsčiusios labai ritmingai – gretimas vietas užimančias ekipas skiria keturi taškai. Tad šios komandos per du paskutiniuosius turus gali pakilti arba nukristi ne daugiau negu viena lentelės eilute.
